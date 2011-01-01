Pozzolo, Vercelli dà patrocinio al gay pride con ok FdI e Lega. No alle carnevalate

"Dopo avere fatto la lista unica alle elezioni provinciali insieme al Pd, il torcicollo sinistro del centrodestra vercellese colpisce ancora". Così il deputato biellese Emanuele Pozzolo (Fnv), che attacca l'amministrazione di Vercelli per avere concesso il patrocinio al Pride 2026. "Con una delibera della giunta del sindaco Roberto Scheda, sostenuta da FdI, Lega e dall'intera maggioranza - spiega Pozzolo - il Comune di Vercelli concederà il patrocinio al Pride 2026. Ormai nella politica locale vercellese votare FdI o Pd sembra indifferente. Sembrano lontani i tempi in cui Giorgia Meloni rivendicava con orgoglio: 'Sono una donna, sono una madre, sono cristiana': bei tempi, oggi a Vercelli quella bussola sembra smarrita". "Le carnevalate Lgbtq+ le lasciamo - aggiunge - al centrodestra fluido. Noi crediamo nella famiglia naturale fondata sull'unione tra un uomo e una donna. Per questo siamo contrari a usare l'immagine e l'autorevolezza delle istituzioni per patrocinare manifestazioni che veicolano una agenda ideologica. Oggi a Vercelli, come in tutta Italia, solo Futuro Nazionale rappresenta con coerenza chi non si piega al pensiero unico e continua a difendere identità, famiglia e buonsenso".