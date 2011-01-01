Bergesio e Cavandoli (Lega), rinvio deflusso ecologico tutela agricoltura

"È stato approvato all'unanimità l'emendamento che proroga i termini per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e per gli adeguamenti delle derivazioni idriche. Un risultato importante, frutto dell'impegno parlamentare della Lega nel ddl ColtivaItalia, che garantisce più tempo per completare un percorso tecnico e scientifico complesso". Lo affermano i parlamentari leghisti Laura Cavandoli, capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera, e Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura al Senato. "Lo slittamento delle scadenze - dicono i due esponenti del Carroccio - permetterà alle Autorità di bacino distrettuali di completare studi e monitoraggi sul campo, così da definire criteri fondati su dati scientifici e sulle specifiche caratteristiche dei territori. Il termine per il completamento delle sperimentazioni viene rinviato dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, e quello per gli adeguamenti tecnici delle derivazioni dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027". "E' una scelta importante - rimarcano - alla luce delle difficoltà legate alla scarsità idrica e agli eventi climatici, che hanno messo sotto pressione il comparto agricolo. Permette infatti l'applicazione di deroghe ai prelievi idrici, che sono fondamentali per la produzione agricola".