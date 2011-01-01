Gestione Acqua, lievi superamenti Pfas a Novi Ligure e Pozzolo Formigaro

Gestione Acqua fa sapere che nella seconda metà di luglio nei Comuni di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro in provincia di Alessandria sono stati riscontrati lievi superamenti dei Pfas rispetto ai limiti di legge. Le acque prelevate dal torrente Scrivia hanno evidenziato concentrazioni pari a 0,02 microgrammi per litro. Si tratta di uno scostamento contenuto che, spiega Gestione Acqua, sembra essere collegato a una maggiore concentrazione delle sostanze per scarsità d'acqua e conseguente riduzione del fattore di diluizione. Gestione Acqua ha attivato con la Asl locale interventi già operativi. E' prevista inoltre l'installazione di 2 nuovi filtri in aggiunta a quelli in corso di modifica. Parallelamente sono in atto significative azioni di potenziamento della rete idrica per incrementare l'apporto di acqua proveniente dalle captazioni della Val Borbera, estendendo il punto di scambio fino ai serbatoi della Costa. Il monitoraggio, rimarcano i responsabili, è costante.