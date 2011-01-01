FnV contro patrocinio Comune di Vercelli al Pride

"Il patrocinio concesso dalla giunta comunale di Vercelli al Pride del 19 settembre rappresenta una scelta politica precisa, che non ci appartiene e che conferma ancora una volta quanto il centrodestra vercellese si stia allontanando dai valori che dice di rappresentare". Lo dichiarano Giancarlo Locarni, Lucia Pizzimenti, Mario Musso, Margherita Candeli e Michele Altamura, esponenti di Futuro Nazionale a Vercelli, a proposito della manifestazione organizzata da Arcigay Rainbow Vercelli-Valsesia. "Se Futuro Nazionale fosse stato presente in giunta - aggiungono - questa delibera non avrebbe mai avuto il nostro voto favorevole. È una decisione che ci si sarebbe aspettati da un sindaco del Pd e da una maggioranza di centrosinistra, non da un'amministrazione che si definisce di centrodestra". "La sensazione - dicono ancora - è che, dopo la lista unica alle elezioni provinciali con il Pd, qualcuno abbia ormai smesso di distinguere tra destra e sinistra anche quando si tratta di compiere scelte amministrative. Noi invece continuiamo a pensare che i cittadini abbiano il diritto di sapere se chi governa è davvero coerente con i valori che ha promesso di difendere". "Nessuno - puntualizzano - mette in discussione le libertà individuali. Ma un conto è rispettare tutti, un altro è usare l'autorevolezza delle istituzioni per patrocinare manifestazioni che rappresentano una precisa agenda culturale e ideologica".