Perquisiti campi nomadi di Torino, Milano, Verona e Padova, 6 arresti

Sei stranieri arrestati, 4 espulsi, 11 accompagnati in questura, 9 persone denunciate e 1686 identificate. E' l'esito di un'attività straordinaria di controllo del territorio condotta dalla polizia nei campi nomadi di Torino, Milano, Verona e Padova nel corso della quale sono state compiute anche perquisizioni e sono stati sottoposti a verifiche 323 veicoli . Cinque arresti - 3 per reati in materia di immigrazione, ⁠uno per violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare e un altro per ⁠aggravamento della misura degli arresti domiciliari- sono stati eseguiti a Milano dove l' operazione ha riguardato i campi nomadi di Negrotto e Monte Bisbino e la Stazione Ferroviaria di Villapizzone. L'altro arresto, per evasione è stato compiuto a Torino, dove i controlli sono stati concentrati nel quartiere Mirafiori. A Padova - dove l'attività della polizia ha riguardato Lungargine San Lazzaro- sono stati identificate 65 persone, di cui 26 minorenni, la maggior parte dei quali gravate a vario titolo per reati contro il patrimonio per furti, rapine, estorsioni, armi, rissa, ricettazione, danneggiamento, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Cinque minorenni anche tra le 38 persone identificate a Verona, con i controlli concentrati nella Strada La Rizza.