Dalla Regione Piemonte 330mila euro per le caserme della Guardia di Finanza

La Regione Piemonte finanzierà con 330mila euro interventi di manutenzione e miglioramento funzionale delle caserme della Guardia di Finanza sul territorio regionale. Lo prevede un accordo sottoscritto tra l'ente e il Comando regionale Piemonte-Valle d'Aosta del Corpo, presentato a Torino. L'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra Regione e Guardia di Finanza e rientra nelle iniziative regionali in materia di sicurezza integrata. Le risorse, relative al 2026, saranno destinate a interventi di manutenzione, adeguamento e miglioramento delle infrastrutture in uso al Corpo, con l'obiettivo di renderne più efficiente l'attività istituzionale. I lavori interesseranno le caserme di Torino, Alessandria, Bardonecchia, Biella, Bra, Cuneo e Novara. La Guardia di Finanza curerà la progettazione e la realizzazione degli interventi. Alla presentazione dell'accordo hanno partecipato l'assessore regionale alla Sicurezza, Enrico Bussalino, e il comandante regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Guardia di Finanza, generale di divisione Giovanni Avitabile.