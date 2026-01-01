Pozzolo (Fn), FdI e Lega finanziano la carnevalata del Gay Pride a Vercelli

"Sul Gay Pride del centrodestra fluido vercellese qualcuno invita a leggere gli atti. L'abbiamo fatto: la delibera della Giunta smentisce nero su bianco le giustificazioni di Fratelli d'Italia e Lega. Non è un semplice nulla osta. Qui si riconoscono almeno 625 euro di benefici, più palco, transenne comunali e deroghe. Anche un solo euro trasformerebbe la scelta in atto politico, non tecnico. La delibera chiama il Pride 'manifestazione di interesse pubblico', ne condivide le finalità e lo finanzia con risorse del Comune. Cambiare nome non cambia la sostanza". E' quanto dichiara Emanuele Pozzolo, deputato piemontese di Futuro Nazionale con Vannacci. "Il Pride - afferma - resta una carnevalata ideologica che troppo spesso si trasforma in manifestazione politica contro la famiglia, i valori tradizionali e l'identità culturale italiana. Si può condividere o meno una destra che difende la famiglia fondata su un uomo e una donna pronti a crescere figli. Noi rivendichiamo la coerenza: con Futuro Nazionale una delibera del genere non sarebbe mai passata. Alla prova dei fatti siamo l'unica forza di destra autentica che difende questi principi senza tentennamenti. Gli altri si lasciano attrarre dalle sirene arcobaleno". "A Vercelli - aggiunge ancora Pozzolo - la destra si accende e si spegne a giorni alterni: una destra fluida, ormai tinta di arcobaleno, da cui ci si può aspettare tutto e il contrario di tutto. Fratelli d'Italia e Lega hanno scelto di sostenere il Gay Pride con soldi pubblici. È una loro scelta politica. I cittadini di Vercelli ne prenderanno atto".