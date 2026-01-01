Innovaway in sciopero, trenta posti di lavoro a rischio

Trenta posti di lavoro a rischio in Innovaway dopo la conferma della fine, a settembre, della commessa Inbiz di Intesa Sanpaolo. Lo denuncia la Fim-Cisl, che riferisce come l'azienda abbia comunicato ai sindacati e alle Rsu di Torino e Roma la cessazione dell'attività, con conseguenti esuberi. I lavoratori coinvolti, in prevalenza donne con oltre 15 anni di anzianità, sono impiegati nell'assistenza ai clienti business di Intesa Sanpaolo. Secondo il sindacato, la situazione è particolarmente critica nella sede di Torino, dove il calo delle commesse ha già portato a 30 mesi di contratto di solidarietà e restano solo sei mesi di ammortizzatori sociali. La Fim-Cisl contesta inoltre la decisione dell'azienda di modificare in senso peggiorativo le condizioni dello smart working, chiedendo invece che gli sforzi siano concentrati sulla salvaguardia. Per oggi è stato proclamato uno sciopero dei dipendenti delle sedi di Torino e Roma, con blocco degli straordinari. Il sindacato annuncia che porterà la vertenza all'attenzione dell'assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e sollecita un intervento anche di Intesa Sanpaolo per scongiurare i licenziamenti.