Archiviata denuncia di Askatasuna contro Porro e gli ospiti di Quarta Repubblica

Il gip di Torino Claudia Masucci ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle querele presentate da 18 attivisti del centro sociale Askatasuna nei confronti del conduttore Nicola Porro, della giornalista Lodovica Bulian e di alcuni ospiti della trasmissione Quarta Repubblica, indagati per presunta diffamazione e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Le denunce riguardavano tre puntate andate in onda tra gennaio e febbraio 2025 dedicate al centro sociale torinese, nelle quali, secondo i querelanti, erano stati diffusi stralci di un'informativa della Digos e attribuiti agli attivisti fatti di reato non corrispondenti alla realtà. Accogliendo la richiesta della Procura e respingendo le opposizioni delle persone offese, il giudice ha ritenuto che non ricorressero gli estremi dei reati contestati. Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti, il gip ha osservato che i passaggi mostrati in trasmissione coincidevano sostanzialmente con elementi già emersi nel dibattimento e non avevano inciso sul buon andamento della giustizia. Quanto alle contestazioni per diffamazione, il provvedimento richiama, caso per caso, l'applicabilità del diritto di cronaca e del diritto di critica, rilevando che le notizie riportate erano di interesse pubblico, sostanzialmente rispondenti agli atti del procedimento o comunque espresse entro i limiti della continenza. Con l'ordinanza il gip ha quindi rigettato tutte le opposizioni e disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti degli otto indagati.