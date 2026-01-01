Siulp, soddisfatti per archiviazione denuncia Askatasuna.

Il Siulp di Torino esprime "piena soddisfazione" per l'archiviazione del procedimento penale nato dalle querele presentate da alcuni attivisti del centro sociale Askatasuna nei confronti di giornalisti, opinionisti e del segretario provinciale del sindacato, Eugenio Bravo. "La decisione dell'Autorità giudiziaria - afferma il Siulp in una nota - 'conferma con chiarezza che le dichiarazioni rese pubblicamente erano fondate su fatti reali, oggetto di procedimenti giudiziari e di cronaca, e rientravano pienamente nell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica. Nessuna invenzione, nessuna manipolazione, nessuna condotta penalmente rilevante'". Per il sindacato, il provvedimento del gip "riafferma il valore dell'autonomia e della terzietà della magistratura" e rappresenta "il definitivo riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni rese". Nel comunicato il Siulp critica inoltre "il tentativo di utilizzare la giustizia come uno strumento al servizio di interessi di parte" e ribadisce che "chi continua a considerare lo scontro, la violenza e il disordine come strumenti di azione politica non può pretendere di sottrarsi al legittimo diritto di cronaca, di critica e di denuncia quando tali fatti vengono raccontati all'opinione pubblica". Il sindacato conclude assicurando che continuerà a sostenere "il lavoro delle donne e degli uomini della polizia di Stato", nella convinzione che "legalità, sicurezza e rispetto delle istituzioni rappresentino valori irrinunciabili per una società libera e democratica".