Futuri ingegneri dell'ambiente, borse di studio in memoria di san Frassati

Investire nella formazione dei giovani e sostenere il merito, offrendo un aiuto concreto a chi si prepara a operare nei settori dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali. Con questo obiettivo il Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture del Politecnico di Torino promuove, con il finanziamento della Odv Società di San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale di Torino e del Dipartimento stesso, quattro borse di studio del valore di 1.400 euro lordi ciascuna, dedicate alla memoria di San Pier Giorgio Frassati. San Pier Giorgio Frassati era un giovane torinese, membro attivo della Società di San Vincenzo De Paoli e studente di ingegneria mineraria al Politecnico di Torino, che gli conferì la laurea alla memoria nel 2001. Frassati, proclamato patrono degli studenti universitari, considerava l'università e la formazione non come un privilegio, ma come un serio dovere sociale per costruire una società più giusta. L'iniziativa si rivolge agli studenti che sceglieranno l'orientamento Sustainable Mining del Corso di Laurea Magistrale in Georesources and Geoenergy Engineering oppure l'orientamento Geo-Engineering del Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. "Una scelta che richiama direttamente il percorso umano e universitario di Frassati, il quale intraprese gli studi in ingegneria mineraria per conoscere da vicino la durezza del lavoro in miniera e condividere concretamente la condizione dei più poveri", spiegano i promotori.