Montaruli (FdI), bene Piantedosi su Torino

"I dati forniti dal ministro Piantedosi sulle operazioni di polizia svolte in appena un mese a Torino, nei soli quartieri più critici, testimoniano come il governo Meloni abbia concentrato le proprie forze anche sulle nostre periferie. Ora chiediamo di fare luce sullo stato degli stabili che si presentano in situazione fatiscente e che rimangono covo per lo spaccio". Così la vicecapogruppo Fdi alla Camera, Augusta Montaruli. "Il Comune di Torino, a fronte di una nostra richiesta al tavolo provinciale per la sicurezza - dice Montaruli - aveva promesso un monitoraggio degli appartamenti rispetto alla congruenza anche con i regolamenti comunali. In quattro anni però la sinistra al governo della città ha solo pensato a ben altri stabili, non curandosi di un problema che attanaglia i nostri quartieri. Sul caporalato immobiliare abbiamo chiesto quindi che si apra un capitolo in Commissione periferie, facendo luce su meccanismi che hanno riguardato Torino, affinché si vada a fondo nel contrastare una pratica così diffusa ma altrettanto ignorata dall'amministrazione".