Ricca (Lega), bene controlli a Mirafiori ma non siano episodici

"L'operazione ad alto impatto condotta oggi dalle Forze dell'Ordine a Mirafiori dimostra che quando c'è un presidio strutturato sul territorio i risultati arrivano. Ma i controlli non devono essere episodici". Così il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, commenta il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio fatto ieri dalla Polizia di Stato. "Purtroppo - sottolinea Ricca - i rilievi dimostrano che a Torino chi delinque non lo fa in modo occasionale, ma organizzato: ne sono prova il ritrovamento di armi di diversa natura, di un motore d'auto rubato, di targhe provvisorie estere e disturbatori di frequenze, senza tralasciare l'ipotesi investigativa secondo cui una delle vetture sequestrate sarebbe stata impiegata per commettere delle truffe ai danni di persone anziane". "Chi approfitta della fragilità dei più esposti - rimarca - merita la risposta più ferma dello Stato: operazioni di questa portata non devono restare isolate. Mirafiori e le tante altre periferie della nostra città in cui prospera la delinquenza meritano presidi continuativi, cosa che l'attuale sindaco e tutta l'amministrazione di centrosinistra troppo spesso dimenticano".