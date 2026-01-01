Ad Alba progetto Ipla contro le zanzare coinvolge i cittadini

Ad Alba prosegue con monitoraggi, trattamenti e informazione ai cittadini il progetto di lotta alle zanzare promosso dalla Regione Piemonte e coordinato dall'Ipla. L'iniziativa, finanziata per il 50% dalla Regione, ha l'obiettivo di contenere la proliferazione delle zanzare per ridurre il rischio delle malattie che trasmettono. Con trappole viene controllata la presenza della zanzara tigre per individuare le aree più sensibili e programmare gli interventi. E con prodotti biologici vengono eseguiti trattamenti larvicidi nei principali focolai di sviluppo. Sono stati inoltre fatti sopralluoghi in scuole, asili nido, strutture sanitarie, centri per anziani e altre realtà per rimuovere eventuali ristagni d'acqua e fornire indicazioni ai gestori delle strutture. Ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini, sollecitati con pieghevoli e cartelli a eliminare i ristagni d'acqua. "La tutela della salute pubblica - sottolinea il sindaco, Alberto Gatto - passa anche attraverso queste attività, spesso poco visibili ma fondamentali per migliorare la qualità della vita in città. Accanto all'impegno dell'amministrazione è però indispensabile la collaborazione dei cittadini. Eliminare i ristagni d'acqua nei giardini, nei cortili, nei sottovasi e in tutti i contenitori che possono trasformarsi in focolai di sviluppo larvale è un gesto semplice ma determinante".