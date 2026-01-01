Pride a Vercelli, Partito Liberaldemocratico: "coerente appoggio giunta"

Il Partito Liberaldemocratico della provincia di Vercelli esprime "apprezzamento" per la decisione della giunta Scheda di concedere il patrocinio al Vercelli Pride, ritenendola "una scelta amministrativa pienamente coerente con i valori costituzionali di uguaglianza, libertà e rispetto della dignità di ogni persona". "Riteniamo del tutto infondata e strumentale - afferma il segretario provinciale Riccardo Dinucci, insieme a Giovanna D'Adamo e Francesca Tini Brunozzi dell'assemblea nazionale del partito - la lettura demagogica che alcuni soggetti politici hanno voluto attribuire a un atto di normale patrocinio istituzionale per una manifestazione aperta a tutti i cittadini. Il patrocinio non è un gesto ideologico, ma il riconoscimento del valore civile di un'iniziativa che promuove inclusione, partecipazione e rispetto reciproco. I diritti civili non dovrebbero essere piegati alla propaganda né trasformati in terreno di scontro identitario. Una comunità democratica matura si rafforza quando le istituzioni sanno garantire spazi di libertà, di espressione e di riconoscimento per tutti, senza discriminazioni".