Syensqo, Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con più restrizioni

Si è conclusa l'istruttoria per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) dello stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo (Alessandria). Lo fanno sapere Provincia e Comune di Alessandria, Arpa Piemonte, e Asl, al termine della seconda e ultima seduta della Conferenza dei Servizi. E' stato definito un quadro autorizzativo più restrittivo. Tra gli aspetti di maggiore rilievo, la definitiva cessazione della produzione del cC6O4: dal primo gennaio 2027 il relativo utilizzo sarà limitato esclusivamente alle quantità ancora presenti presso il sito, destinate alla realizzazione di 2 prodotti per i quali non esiste una soluzione tecnologica alternativa. Per la prima volta sono stati inoltre individuati valori limite specifici per la sommatoria dei Pfas. Sul fronte della tutela delle acque, è prevista da parte del gestore la presentazione di un piano pluriennale per la gestione e riqualificazione delle reti interrate. Sono stati inoltre introdotti valori più restrittivi per il fiume Bormida. Il provvedimento prescrive l'elaborazione della Valutazione di Impatto Sanitario e disciplina le modalità di attuazione del monitoraggio ambientale esterno, affidato all'Arpa.