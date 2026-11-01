ALTA TENSIONE

Campus, l'Università si arrende:

lezioni online per l'occupazione

Da domani didattica a distanza obbligatoria, esami e lauree trasferiti altrove. L'Ateneo chiede la restituzione degli spazi, ma continua a tollerare. Dopo le polemiche su Mastromarino e i rapporti tra collettivi e Askatasuna, a pagare il conto sono migliaia di studenti

Alla fine, a traslocare non sono gli occupanti, ma le lezioni. Da domani, lunedì 2 novembre, al Campus Luigi Einaudi di Torino si torna alla didattica a distanza. Non per una pandemia, né per un’emergenza strutturale, ma perché da una settimana un gruppo di attivisti tiene occupato uno dei principali poli universitari cittadini. E l’Università di Torino, anziché riprendere possesso dei propri spazi, riorganizza le attività accademiche attorno all’occupazione. Una soluzione che evita lo scontro, ma finisce per scaricare le conseguenze della protesta su migliaia di studenti, docenti e lavoratori.

La comunicazione ufficiale dell’Ateneo, guidato dalla rettrice Cristina Prandi, non nasconde più la gravità della situazione. L’occupazione, si legge nella nota, impedisce «l’ordinario e libero accesso e regresso al Campus universitario» e dunque «il regolare svolgimento di tutte le attività accademiche, a partire da quelle didattiche». Parole inequivocabili, alle quali però non corrisponde, almeno per il momento, alcuna iniziativa concreta per liberare la struttura. L’Università si limita ad auspicare «una rapida conclusione dell’occupazione».

L’università trasloca, gli occupanti restano

Le disposizioni, valide fino a nuova comunicazione, prevedono che tutte le lezioni programmate al Campus si svolgano online, in modalità sincrona, generalmente attraverso Webex. Una scelta obbligatoria, non lasciata alla discrezione dei professori. Soltanto in casi eccezionali sarà possibile trasferire alcune attività didattiche in altre sedi.

Esami, prove intermedie e sedute di laurea saranno invece ricollocati in altri edifici universitari, così come riunioni, convegni e conferenze. Il personale tecnico-amministrativo lavorerà da remoto oppure sarà trasferito temporaneamente. Agli studenti che non dispongono di collegamenti adeguati vengono indicate le aule studio di Palazzo Nuovo, Palazzo Campana, del Palazzetto Aldo Moro e di altre strutture cittadine. Insomma, un’intera macchina universitaria costretta a riorganizzarsi per consentire a una minoranza di continuare la propria protesta.

Da Cambiare Rotta ad Askatasuna

L’occupazione, iniziata il 26 ottobre per iniziativa del collettivo Cambiare Rotta, era stata annunciata come mobilitazione contro il caro studi, le difficoltà nell’accesso alle residenze universitarie e il riarmo. Rivendicazioni che si sono rapidamente intrecciate con la stagione di proteste che nelle ultime settimane ha attraversato Torino, coinvolgendo organizzazioni studentesche, sindacati di base, gruppi antagonisti e militanti vicini ad Askatasuna.

Il Campus è diventato uno dei punti di riferimento della mobilitazione, anche in occasione dello sciopero generale del 30 ottobre, quando migliaia di studenti hanno partecipato ai cortei cittadini. Manifestazioni sfociate in ripetuti scontri con le forze dell’ordine, lanci di oggetti, cariche e interventi degli idranti. Il bilancio della Questura parla di dodici denunciati, 256 identificati e undici persone accompagnate negli uffici di polizia.

La presenza di spezzoni riconducibili all’area antagonista e ad Askatasuna nelle manifestazioni non equivale, naturalmente, a una responsabilità diretta degli occupanti del Campus negli episodi di violenza. Resta però evidente la contiguità politica e di mobilitazione tra realtà che, pur con sigle differenti, condividono piazze, parole d’ordine e iniziative.

Il caso Mastromarino e i docenti divisi

A rendere ancora più delicata la vicenda sono state le polemiche esplose all’interno dell’Università. Al centro delle contestazioni è finita Anna Mastromarino, giurista e direttrice del Campus, per la decisione di sospendere le lezioni, interpretata da una parte dei colleghi e dagli studenti di destra del Fuan come una sostanziale concessione agli occupanti.

Una frattura emersa anche nelle riunioni degli organismi accademici, fino alle tensioni durante il Consiglio di Giurisprudenza del 29 ottobre, interrotto dalla protesta degli studenti del Fuan, con l’intervento della polizia.

La controversia è arrivata anche al Grattacielo Piemonte, con l’assessore regionale Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d’Italia, che ha denunciato il ruolo di quelli che definisce «docenti politicizzati». Sullo sfondo, il sospetto, avanzato dai contestatori, che una parte del corpo accademico abbia mostrato nei confronti dell’occupazione una disponibilità ben superiore alla semplice comprensione delle ragioni della protesta. Accuse di natura politica, che al di là della loro fondatezza sollevano interrogativi sul ruolo e sulle responsabilità di chi è chiamato a dirigere le strutture universitarie.

Il dialogo senza una scadenza

Nella nuova nota, l’Ateneo ribadisce di riconoscere «il valore della partecipazione studentesca e il diritto di esprimere il proprio dissenso», aggiungendo che molte delle questioni sollevate «meritano attenzione» e potranno essere oggetto di ulteriori confronti. Al tempo stesso, riconosce i «gravi disagi causati dall’occupazione» e rivendica di aver affrontato la situazione in modo «ponderato, graduale e condiviso». Nessuna indicazione, però, sui tempi entro i quali intenda garantire nuovamente il pieno accesso alla struttura.

Ed è proprio qui che emerge la contraddizione più stridente. L’Università riconosce che il diritto allo studio viene compromesso, ma per tutelarlo dispone che siano gli studenti a rinunciare alle aule. Gli occupanti rimangono al loro posto, mentre chi vorrebbe frequentare regolarmente deve cercarsi una connessione e seguire le lezioni davanti a uno schermo. Il dialogo resta un diritto e uno strumento indispensabile. Ma quando diventa la giustificazione per lasciare indefinitamente chiuso un luogo pubblico di formazione, il rischio è che a decidere chi possa entrare in Università non sia più l’Università stessa.