Artissima, ecco i vincitori dei tre premi acquisizione dell'edizione 2026

Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino ha annunciato i vincitori dei tre premi acquisizione assegnati nell'ambito della sua 33/a edizione. Un sistema di collaborazioni con aziende, fondazioni, collezioni e istituzioni culturali che traduce la vocazione alla scoperta della fiera in opportunità concrete per artisti e gallerie: nuove produzioni, progetti espositivi ed editoriali, acquisizioni e sostegno alla ricerca. Il Premio Tosetti Value per la fotografia è stato assegnato a Ruth Beraha, presentata dalla galleria Ncontemporary, e annuncia inoltre la menzione speciale e l'acquisizione dell'opera di Gabriel Ribeiro, della galleria Foco. "La pratica di Beraha - si legge nella motivazione - muove spesso dall'esperienza personale per interrogare, con uno sguardo insieme intimo e politico, dinamiche sociali e collettive, identità e forme di appartenenza". "Per la capacità di intrecciare la memoria personale alla storia collettiva attraverso un linguaggio visivo rigoroso e denso di significato", il Matteo Viglietta Award, promosso da Collezione La Gaia, è stato assegnato a Gamze Palabiyik, presentata dalla galleria Von&Von. Istituito nel 2022 in memoria del collezionista Matteo Viglietta, il premio ne rinnova l'attenzione per le ricerche artistiche radicali e non convenzionali. Il Premio Ettore e Ines Fico, promosso dal Mef Museo Ettore Fico di Torino, è stato assegnato a Fabrizio Prevedello, con l'acquisizione di due opere: Accumulazione per scomparsa (406 A), 2025, galleria z2o Sara Zanin e Luogo (436), 2026, galleria Cardelli & Fontana. "Il suo coraggio - si legge nella motivazione - è parte della sua opera e viceversa, identificandosi e compenetrandosi nella forza totalizzatrice della creazione artistica".