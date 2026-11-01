Cirio, ingressi in Forza Italia a Biella sono motivo di orgoglio

"L'ingresso in Forza Italia di Sara Gentile, Domenico Gallello, Ivo Dato e Dino Gentile è motivo di grande orgoglio e conferma la capacità del nostro partito di essere una casa aperta, attrattiva e inclusiva, capace di intercettare e valorizzare le migliori esperienze civiche che maturano sui territori. Ringrazio in particolare modo il ministro Gilberto Pichetto, che ha fatto un prezioso lavoro perché questo percorso di consolidasse". Così Alberto Cirio, vice segretario nazionale di Forza Italia, commentando l'adesione al partito della vicesindaca di Biella Sara Gentile, dell'assessore Gallello e dei consiglieri comunali Dino Gentile e Dato. "Forza Italia - prosegue - cresce quando riesce a mettere in rete competenze, sensibilità e percorsi amministrativi diversi che si fondano però su un comune denominatore: la visione liberale, popolare e riformista della politica e la volontà di lavorare concretamente, con pragmatismo e buon senso, per le proprie comunità. Conosco da tanti anni Dino Gentile, di cui ho avuto modo di apprezzare l'impegno politico e le competenze amministrative, così come quelli di Sara Gentile, Domenico Gallello e Ivo Dato. Sono amministratori che conoscono il territorio e ne sanno interpretare le esigenze. Il loro ingresso rappresenta un valore aggiunto, rafforza la nostra presenza a Biella e in tutto il Piemonte e dimostra lo stato di salute di Forza Italia che continua ad aggregare e che con Antonio Tajani è pronta per prossimi importanti appuntamenti elettorali.