Atp Finals: Sport e Salute illumina Torino, "Il tennis è di tutti"

A Torino il tennis esce dai confini dell'Inalpi Arena, scende in strada, incontra la città e diventa patrimonio di tutti. È il filo che unisce Sport Illumina alle Nitto ATP Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 14 novembre, Sport e Salute - alla presenza di Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris - inaugurerà, insieme al ministro Andrea Abodi, il primo spazio Sport Illumina in Piemonte con un campo da tennis, a cui saranno affiancati anche basket, pallavolo, parkour e calisthenics. Un luogo aperto alla comunità che diventa il ponte tra il grande spettacolo internazionale e lo sport quotidiano. Sport e Salute "è impegnata a trasformare Torino in un grande spazio di sport, incontro e partecipazione". Sono oltre 500 le persone al lavoro per realizzare gli allestimenti delle Finals. Tra gli elementi più significativi la nuova Skywalk, disegnata da Pininfarina e ispirata al ponte degli Internazionali di Roma, passerella di collegamento tra l'Inalpi Arena e il Fan Village. Un percorso che porta il tennis fuori dal campo, avvicina il pubblico all'evento e trasforma le Finals in un'esperienza da vivere e condividere. Da una parte il grande spettacolo internazionale, dall'altra lo sport accessibile, quotidiano, di comunità.