Juventus compie 129 anni, sorprese allo Stadium

"129 anni di storia. Ma quando vivi coltivando la gioventù, nel cuore e nello spirito, il tempo che passa non è un peso, ma diventa energia continua che si rinnova ogni singolo giorno": con queste parole, sui propri canali ufficiali, viene celebrato il compleanno della Juventus. Per l'occasione, il club ha organizzato qualche sorpresa per i tifosi che saranno presenti all'Allianz Stadium per il big-match contro il Napoli: oltre 42.000 fanzine speciali verranno distribuite sugli spalti per il ritorno "Hurrà Juventus" in edizione speciale e da collezione, nei pressi della tribuna nord ci sarà uno spazio speciale dove ogni tifoso potrà imbucare il proprio messaggio di auguri, un pensiero o un ricordo personalizzato.