Torino, weekend di Halloween: 8 arresti e 18 denunce

Nel weekend di Halloween sono state identificate circa 1.400 persone e controllati oltre 280 veicoli a Torino, con l'arresto di otto persone e 18 denunce. L'attività si è svolta nell'ambito dei servizi di controllo ordinari e straordinari del territorio disposti dalla questura, come convenuto con il prefetto, per il contrasto ai fenomeni di illegalità in tutte le aree cittadine. Durante i controlli movida, che hanno riguardato in particolare le zone di Borgo Rossini, piazza Santa Giulia, piazza Carlina, piazza Vittorio Veneto e aree limitrofe, sono stati inoltre sottoposti a verifica 12 esercizi commerciali. Diverse le sanzioni amministrative elevate, per un totale di oltre 16.500 euro, nei confronti di cinque locali. La sanzione più alta riguarda un locale in via Principe Amedeo, dietro piazza Vittorio, dove sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con denuncia per il titolare. Nella stessa piazza, durante le identificazioni dei presenti, è stato rintracciato un cittadino brasiliano colpito da un mandato di cattura internazionale per reati contro la persona. La polizia locale ha elevato 53 sanzioni per divieto di sosta in piazza Carlina e piazza Vittorio Veneto, altre cinque sono state elevate nei confronti dei conducenti di otto monopattini controllati, alcune per mancanza del casco di protezione, altre per mancanza della copertura assicurativa, per potenza del motore non conforme e per trasposto di un secondo passeggero. L'attività ha visto impegnato personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Inoltre, nell'ambito della consueta attività di controllo del territorio, le volanti hanno tratto in arresto sette persone e denunciato altre 17.