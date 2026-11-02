BERLUSCONES

Cirio vuole Chiarelli in Forza Italia. E gli azzurri già fanno le barricate

Il governatore tira dritto nonostante gli avvertimenti dei suoi. L'assessora meloniana, già dimezzata nelle deleghe e isolata nel partito, compare a un'iniziativa dei berlusconiani a Galliate. Scoppia la rivolta nella chat novarese. E Sozzani si scava la fossa

«Attento a chi ti stai mettendo in casa». Glielo ripetono in tanti, compresi alcuni dei suoi fedelissimi. Ma Alberto Cirio sembra avere le orecchie foderate di tartufo quando si tratta di Marina Chiarelli. Il governatore, impegnato nello shopping per irrobustire Forza Italia, non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare all’acquisto più controverso. Tanto che, nei giorni scorsi, parlando in camera caritatis con un sindaco, avrebbe lasciato intendere di voler procedere nonostante i ripetuti avvertimenti. E pazienza se l’arrivo dell’assessora regionale, per ora soltanto ipotetico, rischia di trasformare la campagna acquisti in una guerra intestina.

L’assessora “dimezzata”, dopo che nel giugno 2025 le furono sottratte le deleghe a Turismo e Sport, finite al collega meloniano Paolo Bongioanni, si porta dietro una fama di piantagrane che ha contribuito a renderla un corpo estraneo in Fratelli d’Italia. Un partito nel quale formalmente milita ancora, ma dove ormai in molti preferiscono starle alla larga. Il ridimensionamento, arrivato dopo le polemiche sui rendiconti elettorali e una lunga resa dei conti interna, le ha lasciato la sola Cultura più qualche frattaglia. Non le ha però tolto la voglia di trovare nuovi approdi.

Il caso Galliate

L’ultimo indizio porta a Galliate: martedì 3 novembre, ore 20.45, nel Salone Neogotico del Castello Visconteo Sforzesco. Qui Forza Italia ha organizzato un incontro dal titolo piuttosto impegnativo: La cultura oltre le grandi città: valorizzare i territori, sostenere le comunità, costruire opportunità. Parla pa! Tra i relatori Francesco Manacorda, direttore del Castello di Rivoli, Francesco Spano, direttore di Federculture, Davide Quadrio della Fondazione Torino Musei e, appunto, Chiarelli. A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale azzurro Diego Sozzani, mentre a moderare è il responsabile cittadino Gianni Rigorini.

Curiosa anche la geografia. L’iniziativa non si tiene a Novara, città amministrata dal centrodestra e dove Chiarelli è stata vicesindaca prima di approdare al Grattacielo Piemonte, che peraltro va al voto tra qualche mese, bensì a Galliate, governata dal centrosinistra con il sindaco dem Alberto Cantone. Ma più che la scelta della sede è la presenza dell’assessora “declassata” a provocare forti mal di pancia. Non soltanto tra Fratelli e sorelle d’Italia, che vedono una loro esponente sempre più assidua dalle parti degli alleati, ma anche tra gli stessi berluscones.

Nella chat provinciale di Forza Italia, all’annuncio di Sozzani che promette un confronto con «persone di altissima qualità e competenza», qualcuno replica senza troppi complimenti: «Chiarelli??? Competente???». Il coordinatore prova a salvare la serata: «Mica c’è solo lei, ci sono i direttori dei musei principali del Piemonte che sarà un onore conoscere». E ancora: «Non è facile averli insieme in un incontro di tale livello». Ma l’interlocutore non arretra: «E su questo... va bene... x l’altra preferisco non esprimermi oltre». A quel punto Sozzani taglia corto: «Le opinioni personali non sono bene accette in questa chat». Ma l’intervento non basta a placare la rivolta che serpeggia in mezzo partito. Anzi, la discussione abbandona la chat collettiva per proseguire, con toni tutt’altro che concilianti, nei messaggi privati tra i singoli esponenti azzurri.

Insomma, nel partito che si prepara ad accoglierla, la libertà di critica sembra già sottoposta a qualche restrizione. E la candidata al trasloco non ha ancora disfatto le valigie.

La poltrona di Sozzani

A rendere tutto più surreale contribuisce un’indiscrezione che rimbalza tra Palazzo Cabrino e Palazzo Lascaris. Cirio avrebbe addirittura promesso a Chiarelli la segreteria provinciale di Forza Italia. Una voce, sia chiaro, senza conferme, ma sufficiente a far saltare sulla sedia più d’uno, anche chi non vede l’ora di liberare il partito dall’attuale gerenza. Insomma Sozzani, ex parlamentare oggi nello staff del ministro Paolo Zangrillo, rischia di essere una delle vittime più illustri dell’operazione che sta cercando di rendere digeribile ai suoi.

Il governatore, del resto, conosce bene il prezzo politico di un simile trasferimento. Come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, l’eventuale abbandono di FdI aprirebbe una delicata partita sugli equilibri della giunta. I meloniani difficilmente accetterebbero di lasciare un proprio assessorato a chi cambia casacca. Chiarelli, dovrebbe pertanto uscire dall’esecutivo e tornare in Consiglio regionale, dove attualmente è sostituita da Gianluca Godio. E l’eventuale rimpiazzo dovrebbe fare i conti con una rappresentanza novarese già particolarmente nutrita, tra Matteo Marnati e Daniela Cameroni. Un rompicapo che rischia di terremotare l’intera coalizione.

Rosso raccoglie le firme

Intanto la macchina congressuale è già partita. Il 21 novembre, a Torino, Forza Italia incoronerà con Roberto Rosso, destinato a raccogliere il testimone di Zangrillo alla guida regionale. È già in circolazione il modulo per la raccolta delle firme a sostegno della sua candidatura, accompagnato da una lista di 36 aspiranti componenti della segreteria regionale. Tra i nomi più riconoscibili figurano l’ex parlamentare Claudia Porchietto (del resto lei si candida a ogni carica, dal condominio all’Onu), i consiglieri regionali Mauro Fava, Debora Biglia e Davide Buzzi Langhi. E poi ancora Lorenzo Leardi, l'ex consigliere biellese, Clara Marta, consigliera metropolitana e capogruppo a Chivasso, l’avvocata Beatrice Rinaudo, figlia dell’ex pm anti No Tav Antonio Rinaudo. Ma la perla è Giacinto Marra, in arte Giangi, già candidato sindaco di Torino con i suoi Azzurri Italiani e passato alla storia della propaganda elettorale per il manifesto con la ramazza tricolore e l’invito “Scopiamo?”.

Una compagine che dovrebbe rappresentare il nuovo corso azzurro, sotto la regia di Cirio e con la benedizione dei maggiorenti del partito, a cominciare da Gilberto Pichetto Fratin ed Enrico Costa. Ma il vero obiettivo del governatore va ben oltre il cambio della guardia alla segreteria.

Il disegno di Cirio

L’operazione Chiarelli, del resto, è soltanto una tessera del mosaico che Cirio sta componendo in vista delle prossime Politiche. Il governatore, sempre più proiettato verso Roma, vuole in Piemonte una Forza Italia assai più robusta di quella odierna, trasformandola nel baricentro di un’area moderata capace di andare oltre i tradizionali confini azzurri. Il progetto passa dall’integrazione della sua rete civica, dal reclutamento di amministratori locali e dal dialogo con Azione, nel tentativo di costruire un polo che raccolga sensibilità liberali, centriste e riformiste.

Un contenitore sufficientemente largo da accogliere chi arriva da altri partiti, ma soprattutto abbastanza pesante da contare nei futuri equilibri del centrodestra. Anche a livello nazionale, dove il governatore coltiva ambizioni che non si esauriscono certo in uno scranno a Montecitorio.

Il problema è che allargare il partito non significa necessariamente allargare il consenso. Cirio sta accumulando adesioni, eletti e pezzi di ceto politico, ma resta da vedere se a questo proselitismo corrisponderà un incremento dei voti. Perché il rischio è di costruire una Forza Italia con più generali che soldati. E, a giudicare dall’accoglienza riservata a Chiarelli, con qualche ufficiale già pronto a sparare sugli altri.