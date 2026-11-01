Azione Torino, grande partecipazione inaugurazione sede cittadina

"La straordinaria partecipazione conferma che il lavoro avviato in questi mesi sta dando risultati concreti". Così Sergio Bartoli, consigliere regionale e coordinatore comunale provvisorio di Azione Città di Torino, sui due appuntamenti promossi dal partito: l'inaugurazione della sede cittadina di via Testona 4/B e il successivo incontro pubblico sulla legge elettorale con il vicesegretario nazionale Ettore Rosato. All'iniziativa hanno partecipato la segretaria regionale Daniela Ruffino, il presidente regionale Giovanni Barosini, Osvaldo Napoli, segretari provinciali, dirigenti, iscritti e simpatizzanti. "Stiamo costruendo - prosegue Bartoli - una realtà politica organizzata, radicata sul territorio e aperta a nuove energie. Un risultato frutto di un importante lavoro di squadra, con l'obiettivo di rafforzare la presenza di Azione nei quartieri e il dialogo con i cittadini". "Grande affluenza - si legge in una nota - anche al successivo incontro sulla legge elettorale, durante il quale Rosato ha illustrato con chiarezza e competenza i principali aspetti del sistema elettorale, affrontando i temi della rappresentanza e della governabilità. Una giornata che segna un ulteriore passo nel consolidamento di Azione nella città di Torino, tra organizzazione territoriale, partecipazione e coinvolgimento delle nuove generazioni".