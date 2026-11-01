Manovra, 358 milioni per gli ammortizzatori sociali, 15 all'ex Ilva

Arrivano 358,6 milioni per prorogare anche nel 2027 una serie di ammortizzatori sociali dalle aree di crisi industriale complessa all'ex Ilva. La manovra stanzia all'articolo 46 rifinanzia con 100 milioni la proroga del trattamento Cigs in deroga per i lavoratori di imprese nelle aree dichiarate dal Mimit di crisi industriale complessa; viene poi prorogata, con un limite di spesa di 100 milioni, la possibilità per le imprese che cessano a abbiano cessato l'attività di accedere alla Cigs per la gestione degli esuberi. Per le imprese de gruppo Ilva vengono stanziati 15 milioni per garantire continuità nel 2027 al sostegno al reddito dei lavoratori, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. I destinatari del trattamento di Cigs per le tre aziende del gruppo Ilva, si legge nella relazione tecnica, sono circa 1.497 lavoratori, di cui 1.440 dipendenti da Ilva, 49 dipendenti da Sanac e 8 dipendenti da Taranto Energia.

Vengono poi stanziati fino a 63,3 milioni per l'integrazione salariale delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità. Arrivano anche fino a 20 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori dei call center, "in considerazione - si spiega nella relazione tecnica - della "limitata disponibilità finanziaria del Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni". Altri 20 milioni sono destinati ad un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale o, in alternativa, laddove sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. Con una spesa fino a 30 milioni è poi prorogata la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa. Viene prorogato, con 9,3 milioni, anche l'esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti Cigs al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale. Infine sono prorogati per il 2027, con una spesa fino ad un milione, i trattamenti di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate.