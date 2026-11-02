Operazione polizia, monitorati 1.115 profili social

Nell'ambito dell'operazione della polizia contro la criminalità giovanile sono stati monitorati 1.115 profili social, per 3 dei quali, in provincia di Torino, è già stata avanzata richiesta di oscuramento per contenuti violenti ed ostentazione di armi. In Lombardia, anche alla luce dei recenti e gravi episodi registrati nelle manifestazioni nelle giornate del 17, 18 e 24 ottobre 2026, i controlli, si sono concentrati nelle province di Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza, dove si è registrata una particolare incidenza di episodi criminosi di devianza legati ai gruppi giovanili di strada. E dall'analisi delle chat e dei gruppi di messagistica presenti sui telefoni cellulari dei giovani coinvolti, "sono stati raccolti elementi decisivi relativi all'organizzazione e al coordinamento dei disordini accaduti durante le manifestazioni", come sottolinea la nota della polizia sull'operazione. Attraverso servizi straordinari di prevenzione, identificazione e presidio delle aree più sensibili, l'attività condivisa con l'Autorità giudiziaria si è conclusa con l'esecuzione di diverse perquisizioni personali e domiciliari, l'identificazione di numerosi soggetti, la denuncia a piede libero dei presunti responsabili per reati quali danneggiamento aggravato, rissa e resistenza a pubblico ufficiale e l'emissione di specifici provvedimenti di Daspo urbano e fogli di via obbligatori, volti a garantire il ripristino della legalità e la tutela della sicurezza pubblica.