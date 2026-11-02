Contrasto alla criminalità giovanile, 65 gli arresti nel Torinese

Sono 65 gli arresti in flagranza, tra cui cinque minorenni, eseguiti dalla polizia di Stato nel Torinese nelle ultime due settimane nell'ambito di un'operazione di contrasto alla criminalità giovanile. Altre 206 persone, tra cui 26 minorenni, sono state denunciate all'autorità giudiziaria. L'attività, condotta dalla squadra mobile di Torino nell'ambito di un'operazione nazionale coordinata dal Servizio centrale operativo, ha portato anche a due fermi, all'esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e a sette arresti in esecuzione di pena. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 7 chili di cocaina e 77 chili di cannabinoidi, oltre a una bottiglia incendiaria molotov, 50 cartucce di vario calibro, quattro armi da punta e taglio e circa 16mila euro in contanti. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per oltre 15mila euro. Sul fronte dei social network, per tre profili individuati nell'area metropolitana di Torino è già stata avanzata una richiesta di oscuramento per la pubblicazione di contenuti violenti e l'ostentazione di armi.