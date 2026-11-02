Campus Einaudi occupato, Ricca (Lega) "sgomberarlo subito"

"A una settimana dall'inizio dell'occupazione, il Campus Einaudi resta sottratto alla sua funzione perché le lezioni previste nella sede si svolgono obbligatoriamente a distanza. Esami, esoneri e sedute di laurea devono essere ricollocati altrove e gli studenti vengono indirizzati verso altre aule studio della città". Lo afferma Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte, che chiede lo sgombero del Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino, occupato da una settimana. "In altre parole, a Torino abbiamo un'università costretta a riorganizzarsi attorno al blocco di uno dei suoi spazi più importanti. Ci sono studenti che si stanno laureando, che avrebbero bisogno di consultare i testi, di confrontarsi con i docenti e di seguire le lezioni in aula. Sono giorni che ricevo segnalazioni dirette da ragazzi che chiedono soltanto di poter studiare e che non possono restare ostaggio di una manciata di occupanti", aggiunge Ricca. "Il carovita e il futuro dell'università pubblica sono temi seri e chiunque ha il diritto di manifestare il proprio dissenso, ma questo non può e non deve comprendere la facoltà di decidere chi può entrare nel campus e chi no. Chiedo alle autorità competenti di agire nel più breve tempo possibile per liberare la sede e ripristinare lezioni, esami e servizi in presenza", conclude il capogruppo della Lega.