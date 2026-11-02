Camion fuori strada nel Cuneese, morto 57enne alla guida

Un camionista di 57 anni ha perso la vita questa mattina a Boves, poco distante da Cuneo. Intorno alle 7, per cause ancora da chiarire, l'uomo ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la cancellata di un'abitazione nella frazione di Fontanelle. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un malore. A seguito dell'accaduto il traffico sulla strada statale 'Nuova Bovesana' ha registrato rallentamenti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.