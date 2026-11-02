OPERE & OMISSIONI

Il Golden Gate parla piemontese.

A Gavio il ponte di San Francisco

Una commessa da 864 milioni di dollari per mettere al riparo dai terremoti uno dei manufatti più celebri d'America. Il gruppo di Tortona, attraverso la controllata Halmar, si aggiudica l'ultima fase dei lavori. Una sfida ingegneristica sulla faglia di San Andreas

C'è un pezzo di Piemonte che si prepara a mettere le mani su uno dei simboli più riconoscibili degli Stati Uniti. Non per costruirlo, naturalmente, ma per evitare che un terremoto lo metta fuori uso. Il Golden Gate Bridge, il gigantesco ponte rosso che attraversa la baia di San Francisco, finirà infatti sotto le cure del gruppo Gavio, attraverso Astm, il colosso delle infrastrutture con radici a Tortona e sede a Torino. Una commessa da 863,9 milioni di dollari, circa 770 milioni di euro secondo il comunicato aziendale, affidata alla controllata americana Halmar International.

Non si tratta di una semplice manutenzione. Il Golden Gate, inaugurato nel 1937, è un monumento dell’ingegneria mondiale, ma sorge in una delle aree sismicamente più delicate del pianeta. A poca distanza corre la faglia di San Andreas, responsabile del devastante terremoto che nel 1906 distrusse gran parte di San Francisco. E il compito affidato agli ingegneri del gruppo piemontese è precisamente questo: fare in modo che, anche dopo una scossa di quella portata, il ponte possa tornare rapidamente utilizzabile, soprattutto dai mezzi di soccorso.

Un gigante di quasi novant’anni

Lungo 2,7 chilometri, con una campata centrale di 1.280 metri che al momento dell’inaugurazione ne faceva il ponte sospeso più lungo del mondo, il Golden Gate sopporta ogni giorno il passaggio di circa 95mila veicoli, oltre a pedoni e ciclisti. Sei corsie di traffico, due torri monumentali e una struttura che, nonostante l’età, resta uno dei collegamenti fondamentali della California settentrionale.

L'intervento riguarda la fase conclusiva di un programma di adeguamento sismico avviato da tempo. Saranno rinforzate le due torri e le campate laterali, sostituiti i giunti di isolamento della carreggiata, consolidate le travi e le strutture di controventatura. Verranno inoltre installati 28 dispositivi per dissipare l’energia prodotta dalle scosse, mentre la torre meridionale sarà riverniciata nella parte superiore all’impalcato. Il termine previsto è settembre 2031.

Lavori già partiti

Il contratto era stato approvato dalle autorità californiane il 23 ottobre 2025, firmato il 10 dicembre e diventato operativo all’inizio di gennaio 2026. I lavori sono entrati nella fase visibile soltanto il 5 ottobre scorso, con le prime chiusure notturne delle corsie. Insomma, il cantiere è finalmente entrato nel vivo.

E non sarà una passeggiata. Il ponte dovrà continuare a funzionare mentre gli operai lavoreranno sotto la carreggiata, sospesi sull’acqua della baia. La prima parte degli interventi comporta limitazioni al traffico prevalentemente tra le otto di sera e le cinque del mattino, mantenendo almeno una corsia aperta per senso di marcia.

Quel rosso che non è rosso

Tra le curiosità, il colore del Golden Gate, universalmente identificato come rosso, in realtà si chiama International Orange. Fu scelto dall’architetto Irving Morrow anche perché rendeva il ponte più visibile alle navi nella frequente nebbia di San Francisco. E contrariamente a una leggenda diffusa, la struttura non viene riverniciata interamente ogni anno: la manutenzione della vernice è continua, ma riguarda le parti che ne hanno effettivamente bisogno.

Per Astm, che gestisce circa 6.200 chilometri di autostrade nel mondo e ha già lavorato a grandi ponti in Svezia, Danimarca e Botswana, l’operazione americana rappresenta un altro tassello della propria espansione internazionale. L’amministratore delegato Umberto Tosoni parla di «grande orgoglio» e di una responsabilità «che sentiamo profondamente». Dalle radici tortonesi ai grandi cantieri del mondo, i Gavio hanno ormai percorso parecchia strada. Ma questa volta non si tratta soltanto di aggiungere un’altra grande opera al proprio palmares: c’è un pezzo di storia americana da tenere in piedi.