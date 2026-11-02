Bertolaso, sul fondo sanitario assalto alla diligenza di alcune Regioni

"Oggi stiamo fronteggiando un assalto alla diligenza assolutamente inaccettabile da parte di alcune Regioni che si sono inventate, alla fine dell'ottobre di quest'anno, quindi a due mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2026, un'ipotesi di rimodulazione di quello che è il fondo indistinto del fondo sanitario nazionale. In poche parole, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si vedono penalizzate di oltre mezzo miliardo di euro. Se prendiamo il fondo sanitario nazionale e lo ripartiamo pro capite, vediamo che la Lombardia è una delle Regioni più penalizzate". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un evento a Palazzo Lombardia. "Tutta una serie di Regioni si sono accodate a una richiesta della Regione Abruzzo che comporterebbe in data odierna un taglio per quello che riguarda la Lombardia pari a 227 milioni sull'esercizio finanziario di quest'anno - ha aggiunto -. Poi, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna anche loro subirebbero questo ulteriore taglio per arrivare a quasi mezzo miliardo di taglio". Secondo Bertolaso, "la cosa inaccettabile è che si presenti una richiesta del genere a esercizio finanziario quasi concluso con tutta una serie di adempimenti e di spese che dobbiamo sostenere per arrivare alla fine dell'anno e rispettare gli impegni. L'atteggiamento di alcune Regioni è davvero imbarazzante".