Bertolaso, sul fondo sanitario assalto alla diligenza di alcune Regioni

11:36 Lunedì 02 Novembre 2026

 "Oggi stiamo fronteggiando un assalto alla diligenza assolutamente inaccettabile da parte di alcune Regioni che si sono inventate, alla fine dell'ottobre di quest'anno, quindi a due mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2026, un'ipotesi di rimodulazione di quello che è il fondo indistinto del fondo sanitario nazionale. In poche parole, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si vedono penalizzate di oltre mezzo miliardo di euro. Se prendiamo il fondo sanitario nazionale e lo ripartiamo pro capite, vediamo che la Lombardia è una delle Regioni più penalizzate". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un evento a Palazzo Lombardia. "Tutta una serie di Regioni si sono accodate a una richiesta della Regione Abruzzo che comporterebbe in data odierna un taglio per quello che riguarda la Lombardia pari a 227 milioni sull'esercizio finanziario di quest'anno - ha aggiunto -. Poi, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna anche loro subirebbero questo ulteriore taglio per arrivare a quasi mezzo miliardo di taglio". Secondo Bertolaso, "la cosa inaccettabile è che si presenti una richiesta del genere a esercizio finanziario quasi concluso con tutta una serie di adempimenti e di spese che dobbiamo sostenere per arrivare alla fine dell'anno e rispettare gli impegni. L'atteggiamento di alcune Regioni è davvero imbarazzante". 

print_icon