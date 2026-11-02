Bocconi avvelenati nel Pinerolese, denunciato agricoltore

Un agricoltore è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo essere stato sorpreso a distribuire bocconi avvelenati nelle campagne di Pancalieri, nel Torinese, nei pressi di tane verosimilmente abitate da volpi o tassi. L'uomo è stato denunciato alla procura di Torino per tentata uccisione di animali, getto pericoloso di cose e inosservanza dell'ordinanza ministeriale che vieta l'utilizzo di esche avvelenate. I militari dell'Arma hanno sequestrato il materiale utilizzato per preparare e adulterare i bocconi. L'intervento rientra nei controlli intensificati dal Nucleo carabinieri forestale di Pinerolo con l'apertura della stagione venatoria. Tra Frossasco e Pancalieri sono state individuate e sequestrate anche diverse gabbie non autorizzate utilizzate per la cattura della fauna selvatica. A Pramollo e San Secondo di Pinerolo, invece, i carabinieri forestali hanno sorpreso due persone che avevano abbattuto un capriolo senza autorizzazione e tentato di nasconderne la carcassa per sottrarsi ai controlli. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.544 euro, anche per la mancata annotazione e fascettatura dell'animale abbattuto e per aver ostacolato le verifiche.