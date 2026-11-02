ALTA TENSIONE

Piantedosi nella Torino "calda"

Il ministro dell'Interno domani in Prefettura al Comitato per l'ordine pubblico. Dopo le guerriglie di piazza, le incursioni dei maranza e le mobilitazioni di Askatasuna, il capoluogo piemontese diventa una delle emergenze nazionali. Il tour del capo del Viminale

Da Milano a Torino, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi segue la geografia delle città dove l’ordine pubblico è diventato un problema nazionale. Domani, martedì 3 novembre, alle 14.30, sarà in Prefettura, in piazza Castello, per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Donato Cafagna. Una riunione che arriva nel pieno di una stagione di tensioni, cortei, scontri con la polizia e mobilitazioni antagoniste che hanno trasformato il capoluogo piemontese in una delle piazze più incandescenti d’Italia.

La convocazione ufficiale non anticipa l’ordine del giorno, ma il contesto parla da solo. Negli ultimi tempi Torino è stato teatro di manifestazioni degenerate in violenze, assalti ai cordoni delle forze dell’ordine, danneggiamenti e ripetute incursioni nel centro cittadino. Sullo sfondo, il ruolo di Askatasuna, la saldatura tra antagonismo e una parte della protesta studentesca, le occupazioni universitarie e il fenomeno dei cosiddetti maranza, che aggiunge un ulteriore fronte alle preoccupazioni per la sicurezza urbana.

La guerriglia del 30 ottobre

L'ultimo capitolo risale a venerdì scorso. Durante lo sciopero generale dei sindacati di base, una manifestazione che secondo la Questura ha raccolto circa 30mila partecipanti, uno spezzone guidato da Askatasuna si è staccato dal percorso sindacale, attraversando il centro fino a piazza Castello. Qui, davanti alla Prefettura, si sono verificati nuovi scontri con gli agenti, bersagliati da lanci di bottiglie, bulloni e uova contenenti vernice rossa.

Il bilancio della giornata, compreso il corteo serale, è di 256 persone identificate, 11 accompagnate negli uffici di polizia e 12 denunciate per ipotesi di reato che vanno dal travisamento alla resistenza e alle lesioni a pubblico ufficiale. Una nuova dimostrazione di come, accanto alle manifestazioni pacifiche, continuino a muoversi gruppi determinati a cercare lo scontro.

Non si tratta di un episodio isolato. Le settimane precedenti erano già state segnate dalle proteste studentesche, dalle cariche, dagli idranti e dalle tensioni culminate nelle manifestazioni del 24 ottobre. Proprio alla vigilia di quell’appuntamento, Cafagna aveva riunito il Comitato provinciale, disponendo misure straordinarie per proteggere il centro, le attività commerciali e le aree considerate più esposte.

Askatasuna, studenti e maranza

La questione torinese non si esaurisce però nelle manifestazioni. Il radicamento dell'area antagonista, tornato al centro dell'attenzione anche per il processo d'appello ad Askatasuna, si intreccia con l’occupazione del Campus Luigi Einaudi, dove la sospensione delle attività didattiche ha aperto un duro scontro politico e accademico sulle responsabilità dell’Ateneo e sul diritto allo studio.

C’è poi il capitolo della sicurezza quotidiana, con le bande giovanili e i gruppi comunemente definiti maranza, protagonisti di episodi di violenza e disordine che pongono problemi diversi da quelli dell’antagonismo politico, ma altrettanto delicati per chi deve garantire il controllo del territorio. Fenomeni distinti accomunati tuttavia dalla pressione crescente sulle forze dell’ordine.

Il precedente di Milano e Treviso

La visita torinese si inserisce in una serie ravvicinata di interventi del titolare del Viminale nelle città alle prese con problemi di sicurezza. Il 21 ottobre Piantedosi era a Milano, dove aveva partecipato a un analogo Comitato provinciale dopo due giornate di devastazioni e saccheggi compiuti da gruppi di giovanissimi. Da quel vertice è uscita la decisione di inviare 500 militari della Folgore, impiegati nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, con compiti anche di pattugliamento.

In quell’occasione il ministro aveva parlato di «un fenomeno nuovo e complesso che va affrontato in modo nuovo», precisando che non esistevano evidenze di una regia esterna dietro le violenze dei ragazzi. Una distinzione importante rispetto alle mobilitazioni antagoniste, nelle quali organizzazione, sigle e obiettivi politici sono ben più riconoscibili.

Due giorni dopo, il 23 ottobre, Piantedosi aveva presieduto un altro vertice a Treviso, città alle prese con aggressioni, accoltellamenti e bande giovanili. Anche lì l’annuncio di rinforzi specializzati per il controllo del territorio.

La linea dura del Viminale

Il 29 ottobre, alla vigilia della nuova ondata di manifestazioni, Piantedosi aveva inoltre convocato in videoconferenza prefetti, questori e vertici delle forze di polizia di tutti i capoluoghi regionali, disponendo un rafforzamento dei presidi nelle aree considerate più sensibili. L’obiettivo dichiarato: garantire il diritto di manifestare e isolare chi cerca la violenza.

Una posizione che il ministro aveva già espresso il 24 ottobre, ringraziando le forze dell’ordine per aver contenuto i disordini e ammonendo soprattutto i più giovani: «La libertà di manifestare è un diritto prezioso garantito dalla nostra costituzione ma chi ne fa scempio e spreco scegliendo la strada dell'illegalità e della violenza poi se ne assume la responsabilità e ne risponde all'autorità giudiziaria».

Su Torino, peraltro, Piantedosi aveva usato parole ancora più pesanti dopo gli scontri legati ad Askatasuna dello scorso febbraio, parlando di «chiara matrice eversiva» e denunciando il ruolo di quanti, pur presentandosi come manifestanti pacifici, avrebbero favorito l'azione dei violenti.

Domani il ministro si troverà dunque davanti a una città nella quale la questione dell’ordine pubblico non riguarda più soltanto la gestione di qualche corteo particolarmente turbolento. Il nodo è la capacità di prevenire nuove violenze, impedire che intere zone del centro diventino periodicamente teatro di scontri e restituire sicurezza a cittadini e commercianti.

A Milano sono arrivati cinquecento militari. A Treviso sono stati annunciati rinforzi specializzati. A Torino, dopo settimane di guerriglia e tensioni, resta da capire che cosa porterà Piantedosi oltre alla sua presenza al tavolo della Prefettura. Perché di vertici sulla sicurezza, sotto la Mole, se ne sono già fatti parecchi. E la piazza continua a scottare.