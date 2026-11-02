Il compagno rettore

Dicono che… all’Università di Torino l’amicizia sia una disciplina accademica che non conosce sospensioni. Neppure quando a saltare sono le lezioni vere, come al Campus Luigi Einaudi, occupato da oltre una settimana con la direttrice Anna Mastromarino che ha preferito lasciare a casa gli studenti anziché disturbare gli occupanti. Ben altra accoglienza si prepara invece alla Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi (SSST), dove mercoledì, accolto dal tappeto rosso, sarà di scena Tomaso Montanari. Lo storico dell’arte, rettore dell’Università per Stranieri di Siena e, soprattutto, instancabile predicatore dell’antifascismo militante è un habitué dei talk show di La7, dove il fascismo è sempre in agguato e il governo di Giorgia Meloni offre materia per l’ennesima requisitoria. A Torino terrà una lectio magistralis dal titolo “Il patrimonio culturale come cura dell’identità umana”, inaugurando i corsi annuali della Scuola dedicati al tema della cura. Una scelta quanto mai opportuna: di questi tempi, nell’ateneo torinese, qualche cura servirebbe davvero. Magari cominciando dal diritto degli studenti a frequentare le lezioni.

A fare gli onori di casa, prima del sermone montanariano, saranno il prorettore Gianluca Cuniberti e il presidente della Scuola Vincenzo Crupi. Ma il vero anello di congiunzione tra l’accademia subalpina e il tribuno senese è il costituzionalista Francesco Pallante, direttore della SSST e amico di lunga data dell’illustre ospite. I due, oltre alle affinità ideologiche, condividono la direzione della collana Futuro Remoto, edita dal Gruppo Abele, dove compare un altro nome tutt’altro che estraneo alla gauche torinese: quello dell’ex “toga rossa” Livio Pepino. E Pallante ha trovato anche il tempo di scrivere su Volere la Luna, il blog animato proprio da Montanari. Insomma, più che un’inaugurazione accademica, una rimpatriata tra compagni di idee, di battaglie e di frequentazioni editoriali. Tutto perfettamente legittimo, ci mancherebbe. Del resto, mentre agli studenti del Campus Einaudi vengono negate le lezioni, nel salotto buono dell’ateneo quelle tra amici non saltano mai. E quando si dice che la cultura è una cura, bisogna riconoscere che per certe amicizie funziona benissimo.