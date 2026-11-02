SANITÀ MALATA

Piemontesi in ostaggio del Cup. Ennesimo guasto blocca le visite

Da ieri mattina sito e app ancora fuori uso, impossibile prenotare le prestazioni. I soliti avvisi in inglese respingono i pazienti, mentre il centralino è preso d’assalto. Valle (Pd) incalza Riboldi: “Quante penali sono state applicate al gestore per i continui disservizi?”

Ormai a fare notizia in Piemonte sarebbe il funzionamento del Cup. Invece tocca raccontare l’ennesimo blocco della piattaforma telematica che, da ieri mattina, di fatto impedisce ai pazienti di prenotare una prestazione sia attraverso il sito internet sia utilizzando l’app dedicata.

Pagine desolatamente bianche, i soliti avvisi tecnici in inglese. E tanto basti a chi probabilmente finirà per credere di vivere in una realtà parallela rispetto a quella raccontata da una rappresentazione di segno opposto, dove pur apprezzabili, ma lievi, miglioramenti finiscono per oscurare problemi assai più pesanti, meritevoli di una rapida e concreta soluzione.

Diritto alla salute negato

Su quale sia la realtà parallela i dubbi crescono, insieme agli interrogativi su come un sistema – pur vecchio, inadeguato e mai assurto a esempio di efficienza – possa continuare a negare un diritto sacrosanto come quello di ricevere cure nei tempi dovuti, perpetuando settimana dopo settimana i disagi senza che si intravveda un rimedio.

L’impossibilità di utilizzare il sito e l’app non solo priva i cittadini di un servizio, ma, con un effetto domino, finisce per gravare sull’unica via di accesso rimasta: le prenotazioni telefoniche. Pur confidando nell’impegno degli operatori, è evidente che concentrare tutte le richieste su quel canale significa creare un imbuto, con attese al telefono che, se già normalmente non sono sempre brevi, diventano interminabili.

Il disservizio (anche se questa definizione appare ormai riduttiva) ha prodotto i suoi effetti per tutta la giornata di ieri, aggravati dal fatto che molti pazienti con prescrizioni a priorità di dieci giorni ormai sanno che la domenica aumenta un po’ la disponibilità di posti prenotabili. Ma ecco che, già dalle prime ore del mattino, quel “service unavailable” spegneva ogni speranza.

Tempi sempre più lunghi

Così c’è chi, come il paziente al quale è stata prescritta una risonanza magnetica alla mano per una grossa cisti con rischio di emorragia, non è riuscito a prenotare l’esame, dovendo mettere in conto un’attesa ben più lunga del termine massimo indicato dal medico.

Effetto a cascata anche sulle liste d’attesa, per ridurre le quali serviranno pure più soldi e orari più ampi, ma se poi, quando si tratta di ottenere un appuntamento, si sbatte contro un muro, tutto il resto vale assai poco. Così come poco, per non dire nulla, sembrano incidere gli annunci e le promesse della Regione di intervenire su chi ha la responsabilità del Cup che – piaccia o no – deve funzionare, nell’attesa infinita di quello nuovo.

Domani, in un question time a Palazzo Lascaris, il consigliere regionale del Pd Daniele Valle chiederà all’assessore Federico Riboldi “a quanto ammonti l’importo complessivo delle penali già contestate e applicate al gestore del Cup per i disservizi registrati e se ulteriori penali siano state contestate in relazione al nuovo blocco del sistema”.

Gara e ricorsi

Valle si riferiva al blocco di pochissimi giorni fa. Nel frattempo, però, il disservizio si è ripetuto ieri e oggi. Bisognerà aspettare domani per conoscere l’importo delle penali, ma ancor prima per sapere se siano state davvero applicate da Azienda Zero, cui compete la gestione del sistema di prenotazioni.

La stessa Super Asl, come aveva precisato tempo addietro il direttore Massimo D’Angelo, aveva proseguito con l’iter di affidamento del nuovo Cup al vincitore della gara, ovvero il gruppo Gpi, nonostante il precedente annullamento disposto dal Tar in seguito al ricorso presentato dall’attuale gestore Engineering, che aveva contestato l’esito della procedura.

Contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che lo scorso 25 giugno aveva accolto il ricorso di Engineering, si era rivolta al Consiglio di Stato la stessa Gpi. La decisione di Azienda Zero di procedere con l’affidamento era arrivata poche ore dopo l’udienza davanti ai giudici di Palazzo Spada, che avevano fissato la discussione nel merito al 18 febbraio del prossimo anno. Una circostanza che, insieme al deposito della documentazione relativa alla rivalutazione delle offerte, aveva indotto D’Angelo a tirare dritto, confermando l’affidamento al gruppo che si era aggiudicato la gara contestata. Una strada segnata e imboccata, insomma.

Un commissario per Riboldi

Ma per Riboldi, come dichiarato in un’intervista, “ci vorrebbe un commissario per tutto”. Nel caso specifico, per il Cup, perché “non si può bloccare un servizio fondamentale perché le aziende si fanno causa”. Una rimostranza più che legittima e motivata, non solo in questo caso. Non fosse che proprio il direttore di Azienda Zero, con la decisione di procedere all’affidamento, aveva spiegato di aver superato quello stallo.

Quel che invece resta da superare è l’enorme ostacolo che si frappone tra i pazienti e il loro diritto a ottenere un appuntamento per una visita o un esame. Se e quando entrerà in funzione il nuovo sistema resta la grande incognita, certo non risolta da annunci puntualmente superati dalla realtà.

Nel frattempo, una regione come il Piemonte, nel governo della propria sanità, sembra impotente di fronte a uno strumento che, anziché essere al servizio dei cittadini, è diventato fonte di pesantissimi disagi. Con i piemontesi che, davanti a quegli avvisi al posto delle risposte attese, non sanno più a che santo votarsi. Perfino il giorno di Ognissanti.