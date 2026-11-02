Artigianato piemontese in frenata, 45 imprese in meno nel terzo trimestre

L'artigianato piemontese è in flessione. Nel terzo trimestre del 2026 il settore registra 45 imprese in meno, con 1.448 nuove iscrizioni e 1.493 cessazioni e un tasso di decremento dello 0,04%. Il Piemonte si colloca al terzo posto in Italia per flessione, insieme all'Umbria, dopo Marche (-0,27%) e Veneto (-0,18%). Al 30 settembre lo stock complessivo delle imprese artigiane regionali è di 112.858 attività. In termini assoluti, Torino registra il saldo negativo più consistente, con 54 imprese in meno. Seguono Biella (-12), Cuneo (-8), Verbania (-3) e Novara (-2). In controtendenza Asti (+9) e Vercelli (+4). Il dato contrasta con l'andamento del sistema imprenditoriale piemontese nel suo complesso, che chiude il trimestre con 694 imprese in più e un tasso di crescita dello 0,17%. A livello nazionale, inoltre, l'artigianato registra una crescita dello 0,11%. "Sono variazioni percentuali contenute, ma rappresentano un campanello d'allarme", commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, che mette in evidenza le difficoltà delle imprese, in particolare nel settore dell'autotrasporto, alle prese con l'aumento dei costi operativi, il caro gasolio e margini sempre più ridotti. Secondo Felici, il rincaro del diesel, aumentato del 40% da gennaio, pesa sulla sostenibilità delle attività. A maggio 2026, inoltre, i prezzi dei beni energetici sono cresciuti del 12% su base annua, con un extracosto di 262 milioni di euro rispetto alla media europea. "La tenuta sociale del territorio è legata a quella del tessuto artigianale, sia per il valore prodotto sia per l'occupazione", sottolinea Felici che chiede alle istituzioni un confronto concreto e misure adeguate per sostenere le imprese, favorire gli investimenti, l'ingresso dei giovani e la trasmissione delle competenze.