Stellantis, possibili stop a Mirafiori e Pomigliano per mancanza di un componente

La mancanza di un componente nella catena di fornitura mette in difficoltà la produzione di alcuni modelli Fiat. Lo comunica Stellantis che segnala importanti rallentamenti produttivi legati alla ridotta disponibilità di un elemento destinato alla centralina del motore N3 Gse. Le criticità hanno inciso sui volumi e sulla quota di mercato del marchio Fiat a ottobre e sul cumulato dell'anno. I dati ufficiali del mercato italiano relativi al mese di ottobre saranno resi noti oggi alle 18. Particolarmente coinvolta la Fiat Pandina, "modello che ha conquistato la leadership delle vendite in Italia nei primi nove mesi dell'anno". "Stellantis e Fiat - spiega l'azienda - stanno lavorando con la massima priorità per individuare soluzioni alternative e ripristinare progressivamente la normale operatività. Le attuali criticità potranno tuttavia continuare a produrre effetti durante i mesi di novembre e dicembre, interessando in particolare Pomigliano d'Arco e Mirafiori, anche in relazione alla produzione della Fiat 500. La riduzione temporanea dei volumi di produzione potrà avere effetti anche su alcuni stabilimenti italiani del Gruppo impegnati nella produzione di componenti per motori, dove potrebbero rendersi necessarie temporanee sospensioni delle attività".