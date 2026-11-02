Campus occupato a Torino, FdI presenta Odg in Consiglio regionale

Fratelli d'Italia ha presentato in Consiglio regionale del Piemonte un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi presso i vertici dell'Università di Torino e il prefetto affinché siano adottate misure per porre fine all'occupazione del Campus Luigi Einaudi, compreso lo sgombero. Lo annunciano il capogruppo Carlo Riva Vercellotti e il vicecapogruppo Roberto Ravello. "Il diritto di protestare non può trasformarsi nel diritto di impedire agli altri di studiare. Per questo Fratelli d'Italia presenta in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi presso i vertici dell'Università e il Prefetto di Torino affinché siano adottate le misure necessarie a porre fine all'occupazione del Campus Einaudi, compreso lo sgombero", afferma Riva Vercellotti. "È inaccettabile che un'istituzione universitaria debba sospendere le lezioni in presenza e trasferire le proprie attività perché una minoranza pretende di imporre a tutti la propria agenda politica. L'università è un luogo di formazione e libertà, non una proprietà privata dei collettivi. La tutela del diritto allo studio deve tornare a essere una priorità assoluta", aggiunge il capogruppo. "Siamo arrivati al paradosso: si occupa un'università in nome del diritto allo studio, impedendo a migliaia di ragazzi di studiare. Questa non è libertà, è prepotenza", sostiene Ravello. "Studenti che pagano tasse, affitti e trasporti, ragazzi che lavorano per mantenersi agli studi, docenti che vogliono insegnare: tutti costretti a subire le decisioni di pochi. E la risposta non può essere semplicemente spostare le lezioni online, come se fosse normale rinunciare alla piena disponibilità di un'università pubblica. Basta arrendersi alla prepotenza: il Campus deve tornare immediatamente a disposizione di chi vuole studiare, insegnare e lavorare", conclude il vicecapogruppo.