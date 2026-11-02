Torino, Metro 1 si aspettano risposte aziende in graduatoria

"Le tempistiche di completamento dei lavori e la conseguente messa in esercizio della tratta sono tuttora in corso di definizione, subordinate, in particolar modo, all'esito della procedura di interpello delle imprese in graduatoria che, in caso di esito positivo, consentirebbero di risparmiare i tempi di progettazione delle opere e della successiva procedura di gara per l'affidamento dei lavori. La durata stimata dei lavori da ultimare è quantificabile in 24 mesi, oltre a collaudi e messe in esercizio della linea". A dirlo l'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del consigliere della Lega Giuseppe Catizone, su stato di avanzamento e tempistiche del prolungamento ovest della metro 1 di Torino. Foglietta ha spiegato che "al fine di ottimizzare i tempi della procedura, InfraTo ha avviato interlocuzioni informali con i soggetti in graduatoria finalizzate a verificare la disponibilità a subentrare alle medesime condizioni contrattuali, tenuto conto anche della possibilità di applicare le compensazioni per il caro materiale così come operato per i contratti originari". L'assessora ha poi richiamato al tema dei fondi mancanti, sui quali i Comuni interessati avevano sollecitato un intervento del governo per un importo complessivo stimato in 70 milioni. "Ma la Finanziaria - ha ricordato - non ha visto in alcun modo questi fondi e non c'è notizia neanche negli atti ufficiali che il governo li abbia stanziati".