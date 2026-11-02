Manovra: Grimaldi (Avs), per Metro 1 non c'è nulla

"Nonostante la mobilitazione dei sindaci di Grugliasco, Collegno, Rivoli, Torino, nonostante la nostra richiesta della scorsa settimana, in manovra non c'è nulla per il completamento della metropolitana 1 di Torino, ossia per unire Collegno a Rivoli". A segnalarlo il deputato torinese di Avs Marco Grimaldi, a proposito della richiesta di finanziamenti per il prolungamento della linea 1. "Abbiamo fatto appello alla maggioranza per scrivere tutti insieme un emendamento alla legge di bilancio, in modo da trovare le risorse per ogni linea metropolitana di questo Paese", ricorda, annunciando che "le opposizioni depositeranno emendamenti unitari sul tema e ci auguriamo che la maggioranza non fugga come al solito. Dopo la pandemia il trasporto pubblico ha subito un duro colpo, ma oggi sempre più persone affrontano il caro vita e ci chiedono più trasporto pubblico locale - conclude -. Dobbiamo rispondere per il cambiamento climatico, per chi oggi lavora e studia".