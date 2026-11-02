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Ganelli fa Circolo con tutti, ma da Lo Russo manco gli auguri

Il notaio debutta con una colazione stampa e raccoglie il testimone del collega Biino. "Sarà un luogo di cultura a 360 gradi". Sul Ministero nel Salone del Libro nessuna preclusione: "Prima incontrerò il ministro". Il sindaco lo ignora, ma non fa l'offeso: "Lo inviterò a pranzo"

Tra caffè, cornetti e tramezzini, il nuovo presidente del Circolo dei Lettori descrive le direttrici della sua presidenza. Il notaio Andrea Ganelli ha convocato una colazione stampa per inaugurare ufficialmente il proprio mandato alla guida del Circolo dei Lettori, dopo aver raccolto il testimone del collega Giulio Biino, alla guida della Fondazione negli ultimi otto anni.

Tre anni di mandato, fino al 2029, secondo quanto previsto dallo statuto. Quando con ogni probabilità il presidente della Regione Alberto Cirio, che ha spinto per la sua nomina, avrà già fatto le valigie, magari in direzione Roma. Ma su questo mette subito le mani avanti, autoapplicandosi una clausola: «Se Cirio dovesse lasciare prima il Grattacielo, per cortesia istituzionale rimetterei il mandato nelle mani del nuovo presidente».

Continuità e pluralismo

Il ringraziamento al governatore è esplicito. Ganelli descrive il nuovo incarico come «un’avventura stimolante e gratificante, una richiesta da parte della Giunta regionale che ho accolto con grande entusiasmo e senso di responsabilità». E ancora: «Non sono un letterato, ma sono un lettore. Quando il presidente chiama non posso tirarmi indietro: è un modo di servire il territorio che mi ha accolto 27 anni fa», quando si è trasferito a Torino dalla provincia di Lodi. Parole che raccontano il rapporto con il Piemonte e che, inevitabilmente, richiamano anche la natura della scelta di Cirio: affidare una delle principali istituzioni culturali torinesi a un professionista che non proviene dal mondo accademico o editoriale, ma che ha costruito negli anni una presenza significativa nella vita economica e pubblica della città.

La linea del nuovo presidente è quella della continuità con Biino, ma anche di un ampliamento del perimetro delle attività. «Il Circolo deve essere un luogo di cultura a 360 gradi», spiega Ganelli, richiamando i vent’anni di storia di una realtà che ha ormai conquistato una posizione centrale nella vita culturale cittadina. L'ambizione è andare oltre la dimensione strettamente letteraria, facendo del Circolo anche uno spazio di discussione sui temi che riguardano Torino e il Piemonte. Ma se c’è una parola che Ganelli considera vincolante, è quella del pluralismo. «L’unico mandato che ho ricevuto dal presidente Cirio è quello del pluralismo. Apertura a qualunque iniziativa editoriale, nel segno del confronto che è sempre arricchente». Un messaggio rivolto al mondo culturale, ma anche a chi teme che il cambio al vertice possa tradursi in una diversa caratterizzazione politica della programmazione.

Porte aperte al Ministero

È soprattutto sul possibile ingresso del Ministero della Cultura nella governance del Salone del Libro che il nuovo presidente è chiamato a misurare la propria autonomia di giudizio. E qui Ganelli sceglie la strada della cautela, senza però chiudere la porta all’operazione promossa dal ministro Alessandro Giuli. «Non ho un'idea predefinita. Voglio incontrare il ministro e capire quale sia la proposta e che cosa intenda fare. Incontrerò anche i privati e l'amministrazione comunale. Solo dopo questa ricognizione potrò esprimere una valutazione nel merito».

Nessuna preclusione, dunque. Anzi, Ganelli fatica a comprendere perché la presenza del Ministero dovrebbe essere considerata necessariamente un rischio per la manifestazione. «Fatico a pensare che la presenza del Ministero possa essere un danno: bisogna superare l’idea che un’istituzione sia un amico o un nemico. Pluralismo e presenza ministeriale non sono concetti in conflitto».

Il ragionamento è anche politico, ma il notaio evita di personalizzarlo. «Se anche c’è il Ministero in cabina di regia, c'è anche la città di Torino, che mi pare abbia colore opposto. E poi le persone cambiano, le istituzioni no. Io mi relaziono con l’istituzione, non con la persona». Una risposta che sembra voler rassicurare sia Roma sia Palazzo Civico, ribadendo che che il colore politico di chi governa non può diventare il criterio con cui valutare la partecipazione di un soggetto istituzionale.

Un passaggio significativo anche alla luce del diverso posizionamento dei soci del Salone. Da una parte la Regione Piemonte, che ha sostenuto il maggiore coinvolgimento del governo nazionale; dall’altra il Comune di Torino, che ha manifestato maggiore cautela rispetto a una revisione dell’attuale assetto. Ganelli si troverà quindi a gestire un dossier nel quale la sua nomina regionale non potrà prescindere dal confronto con interlocutori istituzionali di diverso orientamento.

Da Lo Russo neanche un messaggio

E proprio il rapporto con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo rappresenta un tasto piuttosto dolente per il nuovo presidente. Ganelli era stato uno dei principali finanziatori della campagna elettorale che aveva portato il sindaco a Palazzo Civico, prima di prendere anche pubblicamente le distanze dall’amministrazione. Una vicinanza politica che oggi appartiene al passato e che rende la sua nomina da parte di Cirio un elemento di particolare interesse negli equilibri cittadini.

Alla domanda se il primo cittadino gli abbia fatto gli auguri per il nuovo incarico, il notaio risponde con una franchezza che lascia poco spazio alle interpretazioni: «Non ho ricevuto nessun messaggio da lui». Ma subito dopo torna a indossare l'aplomb sabaudo: «Avremo modo di confrontarci, lo inviterò a pranzo». Nessuna dichiarazione di guerra, dunque, ma la rappresentazione plastica di un rapporto tutt’altro che caloroso. Il dialogo con il Comune e il suo primo cittadino, almeno negli auspici, ci sarà. Ma dovrà essere ricostruito.

Ambizioni misurate

Sempre riguardo a Palazzo Civico, Ganelli si premura di sgombrare il campo da un’altra possibile interpretazione politica del suo attivismo: non sarà lui il candidato sindaco di Torino, come il suo impegno crescente nella vita pubblica torinese poteva far intuire. Il suo impegno, almeno per quanto riguarda il mandato appena iniziato, resta quello alla guida della Fondazione e del suo progetto culturale.

Un progetto che dovrà fare i conti anche con il nuovo polo culturale Vale, la biblioteca civica al Valentino guidata, sul versante della programmazione culturale, da Maurizia Rebola, già protagonista di una stagione del Circolo e poi delle OGR. Anche qui Ganelli sceglie la diplomazia. «Faremo presto un incontro. Il mio approccio è quello della complementarietà, non della competizione. Se ci deve essere concorrenza, che sia soltanto uno stimolo a fare meglio». L’obiettivo dichiarato è individuare, insieme al consiglio di gestione, un punto di equilibrio e costruire la massima sinergia possibile. «Con un approccio sereno, aperto, senza nessun preconcetto e la consapevolezza che si tratta di realtà guidate da persone competenti».

Torino Globale è un’altra cosa

Più netto, invece, il confine con Torino Globale, il think tank lanciato dallo stesso Ganelli lo scorso giugno con un incontro molto partecipato al centro congressi dell’Unione Industriali e che la scorsa settimana ha presentato i dieci tavoli tematici. Un’iniziativa che ha riunito esponenti del mondo economico, professionale e istituzionale attorno a una riflessione sul futuro della città e che potrebbe, almeno in apparenza, intrecciarsi con l'ambizione di trasformare il Circolo in un luogo di dibattito sul territorio. Ma il presidente esclude qualsiasi sovrapposizione: «Sono due cose separate e tali devono rimanere». E alla possibilità di ospitare le iniziative di Torino Globale negli spazi del Circolo risponde senza esitazioni: «Assolutamente no».

La colazione stampa restituisce così il quadro di una presidenza che nasce dentro un equilibrio politico delicato. Il presidente è stato scelto da Cirio, ma rivendica la necessità di dialogare con tutte le istituzioni; non esclude il Ministero dalla governance del Salone, ma vuole prima conoscerne il progetto; riconosce le distanze con Lo Russo, ma prospetta un pranzo per riaprire il confronto. La carne al fuoco è tanta, ma per iniziare ci si accontenta di caffè e brioche.