VERSO IL 2027

Campo largo, si tratta (di nascosto). E a Torino la destra fa il tifo

Il veto di Appendino su Lo Russo non è più granitico come un tempo. Gli sherpa lavorano a un'intesa da chiudere all'ultimo minuto. L'election day potrebbe fare il resto. Nel centrodestra si spera nelle nozze tra dem e grillini per conquistare i moderati

Il matrimonio, per ora, non s’ha da fare. Ma i promessi sposi hanno smesso di giurare che non si presenteranno mai all’altare. E, soprattutto, attorno a loro si moltiplicano parenti, amici e sensali impegnati a convincerli che, tutto sommato, convolare a nozze potrebbe convenire a entrambi. A Torino il campo largo resta ufficialmente un’ipotesi assai complicata, ma sotto la superficie delle dichiarazioni pubbliche qualcosa si muove. E non poco. Al punto che negli ambienti politici comincia a prendere consistenza una previsione: alla fine l’accordo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle si farà. Magari in zona Cesarini, quando mancherà il tempo per riaprire vecchie ferite e, soprattutto, per lasciare ai rispettivi elettorati troppe occasioni di rimuginare su un’alleanza fino al giorno prima considerata indigesta.

A crederci, curiosamente, sono anche parecchi esponenti del centrodestra. Che non soltanto considerano sempre più probabile l’intesa, ma in qualche caso arrivano ad auspicarla. Il ragionamento è meno stravagante di quanto sembri: Stefano Lo Russo abbracciato ai pentastellati potrebbe perdere per strada una parte dell’elettorato moderato, riformista e centrista che lo ha sostenuto nel 2021 e che difficilmente accetterebbe di mettersi in fila dietro i pifferai di Giuseppe Conte. Un bacino di consensi che il centrodestra spera di intercettare, a condizione naturalmente di presentare un candidato capace di parlare anche a quell’elettorato e non soltanto alla propria curva.

Il veto che si sta ammorbidendo

Per capire quanto sia cambiato il clima bisogna tornare al 15 settembre 2025. Alla Festa dell’Unità, invitata dal senatore dem Andrea Giorgis, Appendino aveva gelato i padroni di casa: disponibilità a discutere di un progetto comune, ma soltanto in discontinuità con Lo Russo. «Non appoggeremo l’attuale sindaco alle comunali del 2027», era stato il messaggio, accompagnato dalla contrapposizione tra il «testardamente unitari» di Elly Schlein e il suo «testardamente coerenti». Un no che aveva il sapore di una questione personale, oltre che politica.

Un anno dopo, l’11 settembre scorso, è stato Lo Russo a porgere il ramoscello d’ulivo, ancora una volta dal palco della Festa dell’Unità al Ruffini. «Le storie del passato devono essere superate», ha detto, sostenendo che contro la destra non esiste alternativa al campo largo. Un’apertura rimasta senza risposta ufficiale, ma che ha contribuito a rimettere in movimento una partita apparentemente chiusa.

Appendino non ha ritirato il veto. Ancora il 26 settembre, in un’intervista si mostrava fiduciosa sulla possibilità di un’intesa nazionale con il Pd, continuando però a pretendere un cambio di passo a Torino. E il 13 ottobre, alla Festa del Foglio, ribadiva che per costruire un progetto credibile occorre «discontinuità», richiamando le battaglie condotte dai consiglieri comunali pentastellati su casa, ambiente e periferie. La differenza è che il rifiuto categorico della persona sembra lasciare progressivamente spazio a una trattativa sui contenuti.

Secondo quanto si racconta tra i pentastellati subalpini, anche l’ex sindaca starebbe lentamente abbassando gli scudi. Non una conversione sulla via di Palazzo Civico, ma un più pragmatico calcolo delle convenienze. Appendino deve infatti fare i conti anche con il proprio futuro parlamentare. Dopo la rottura con Conte, culminata nell’abbandono della vicepresidenza del Movimento, i rapporti con il vertice nazionale hanno attraversato una fase difficile. E la prospettiva di una ricandidatura alle Politiche, possibilmente in posizione sicura, potrebbe diventare un argomento assai persuasivo. Se il prezzo politico fosse il via libera all’accordo torinese, c’è chi giura che Chiarabella non avrebbe troppi dubbi a far scattare il semaforo verde.

Gli sherpa e le prime strette di mano

Intanto, mentre i vertici prendono tempo, a lavorare sotto traccia sono le diplomazie. E soprattutto quelle forze di interposizione che hanno tutto l’interesse a evitare una rottura. In prima fila Alleanza Verdi e Sinistra, con Marco Grimaldi che pensa non a torto di aumentare il già consistente potere di influenza sulla coalizione oltre che sulla futura amministrazione.

Qualche segnale è già arrivato. Il 10 ottobre, al Circolo Risorgimento di Barriera di Milano, persino Andrea Russi, capogruppo pentastellato in Sala Rossa e fino a ieri tra i più irriducibili avversari dell’intesa, ha accettato di confrontarsi con l’assessora dem Chiara Foglietta e la capogruppo regionale di Avs Alice Ravinale a un incontro dal titolo piuttosto eloquente: “Fare fronte comune”. Russi ha ribadito la richiesta di discontinuità, ma non ha escluso un progetto condiviso. Valentina Sganga e Dorotea Castiglione, consigliere M5s in Sala Rossa, del resto, lavorano da tempo a costruire ponti, anche attraverso iniziative e documenti comuni con il Pd.

Non mancano gli ostacoli. La Tav continua a dividere, così come il piano regolatore, l’ospedale della Pellerina, il parco del Meisino e il futuro dell’inceneritore. Ma la stessa maggioranza comunale convive da cinque anni con un’Avs contraria alla Torino-Lione. Se si vuole trovare un compromesso, insomma, il precedente è già in casa. E non è detto che una discontinuità programmatica, magari accompagnata da qualche concessione visibile, non possa diventare la formula per consentire a tutti di salvare la faccia.

Da Roma arriva la spinta

A rendere sempre meno sostenibile l’isolamento torinese dei Cinquestelle è soprattutto ciò che accade fuori dalla città. Il 30 ottobre Schlein, Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno concordato una tabella di marcia per costruire l’alternativa al governo Meloni: programma entro novembre, mobilitazione nazionale a dicembre e primarie entro febbraio per scegliere la leadership della coalizione. Un’accelerazione che lascia poco spazio alle guerre di campanile.

Torino, peraltro, non è l’unica grana. A Milano il centrosinistra deve trovare un successore a Beppe Sala, con i Cinquestelle che anche all’ombra della Madunina chiedono discontinuità e frenano sulle primarie. A Bologna, Napoli e Roma, invece, le riconferme di Matteo Lepore, Gaetano Manfredi e Roberto Gualtieri appaiono meno problematiche.

Il calendario

E poi c'è il calendario, destinato a pesare forse più delle dichiarazioni di principio. L’ipotesi di un election day nella primavera del 2027, con Politiche e Comunali nella stessa giornata sarebbe difficile spiegare agli elettori torinesi perché Pd e M5s debbano presentarsi uniti per mandare a casa Giorgia Meloni e divisi per decidere chi debba governare Palazzo Civico. Due schede, due alleanze contrapposte, magari gli stessi dirigenti impegnati a chiedere il voto per una coalizione alle Politiche e contro quella medesima coalizione alle Comunali. Un capolavoro di schizofrenia politica che neppure i più fantasiosi strateghi elettorali riuscirebbero a vendere facilmente.

È anche per questo che la soluzione potrebbe arrivare soltanto alla fine. Prima le schermaglie, poi qualche apertura, infine l’accordo presentato come il risultato di un faticoso confronto programmatico. Con buona pace dei cinque anni trascorsi a scambiarsi accuse e a descriversi reciprocamente come il peggio della politica cittadina.

Resta da capire se il matrimonio porterà davvero in dote nuovi voti o se, come sperano dalle parti del centrodestra, finirà per regalare agli avversari proprio quelli degli invitati che, alla vista degli sposi, decideranno di cambiare ricevimento.