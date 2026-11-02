OPERE & OMISSIONI

Tav, la talpa resta in Germania.

A Chiomonte si scaverà nel 2028

L'assalto del 25 luglio costa un anno di ritardo e un milione di danni. La gigantesca fresa, pronta da marzo, non arriverà prima della seconda metà del 2027. Sul fronte francese avanzano a fatica. E da Bruxelles la minaccia di una sforbiciata ai finanziamenti

La talpa è pronta, la montagna può aspettare. Lunga 235 metri, pesante migliaia di tonnellate, presentata lo scorso marzo in Germania con tutto il cerimoniale riservato alle grandi imprese ingegneristiche, la prima gigantesca fresa destinata a scavare la Torino-Lione sul versante italiano dovrà restare ancora per parecchio tempo nello stabilimento della Herrenknecht di Schwanau. Doveva arrivare a Chiomonte entro quest’anno ed entrare in azione all’inizio del 2027. Se tutto andrà secondo i nuovi programmi, varcherà le Alpi soltanto nella seconda metà del prossimo anno e comincerà a mordere la roccia nel 2028. Un altro anno perso per un’opera che di ritardi ne ha già collezionati parecchi.

Questa volta, però, a inceppare gli ingranaggi non sono stati gli imprevisti geologici, le procedure burocratiche o le difficoltà tecniche. A presentare il conto è l’assalto al cantiere del 25 luglio scorso, durante il Festival Alta Felicità, quando la manifestazione No Tav si trasformò in una giornata di scontri e devastazioni. Secondo Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare il collegamento ferroviario, i danni ammontano a circa un milione di euro. Ma il costo maggiore rischia di essere quello del tempo perduto.

Un anno mandato in fumo

Uffici e centro visitatori distrutti, magazzini incendiati o danneggiati, attrezzature fuori uso, recinzioni divelte, centraline per il monitoraggio ambientale da sostituire. Dopo la guerriglia estiva, a Chiomonte si è dovuto ricominciare dalle macerie. Tre mesi trascorsi tra bonifiche, riparazioni e ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre i lavori necessari ad accogliere la fresa rimanevano al palo.

La ripartenza è prevista questo mese, ma prima di vedere la macchina all’opera bisognerà abbassare di sette metri il piazzale all’imbocco del tunnel e scavare con tecniche tradizionali i primi 160 metri di galleria. Soltanto allora potrà entrare in funzione la Tbm S-1425, costruita per il raggruppamento formato da Itinera, Ghella e Spie Batignolles. La macchina dovrà realizzare circa tre chilometri di galleria di servizio e poi proseguire per altri sette chilometri e mezzo in direzione Susa, scavando una parte del tunnel ferroviario vero e proprio. Una seconda talpa dovrebbe entrare in azione sul versante italiano nel 2029.

Nel movimento No Tav si rivendica apertamente il risultato. Sul sito antagonista Raccordo, il ritardo viene accolto senza nascondere la soddisfazione: «La lotta paga!». Un’esultanza che dice parecchio sulla distanza tra chi considera il blocco dei lavori una vittoria e chi dovrà farsi carico delle conseguenze economiche e operative dell’assalto.

Dall’altra parte delle Alpi non si corre

Se in Val di Susa il problema sono stati gli assalti, sul versante francese ci pensa la montagna a dettare il ritmo. La talpa Viviana, impegnata a Saint-Martin-la-Porte, ha attraversato una lunga fase di avanzamento lentissimo: appena 90 centimetri al giorno contro i 12 metri teoricamente previsti. Infiltrazioni d’acqua e caratteristiche particolarmente difficili della roccia hanno trasformato lo scavo in un lavoro di pazienza, ben lontano dalle prestazioni attese.

Telt assicura che Viviana ha ripreso ad avanzare e conta sull’arrivo di altre due frese nel 2027. Complessivamente sono stati superati 50 chilometri di scavi sui 164 previsti, poco più del 31 per cento. Un dato che comprende l’insieme delle gallerie da realizzare e non soltanto il tunnel ferroviario principale.

Nonostante tutto, il calendario ufficiale continua a indicare il 2033 per la conclusione dei lavori e il 2034 per l’entrata in esercizio. Scadenze che per il momento restano confermate, ma sulle quali pesano inevitabilmente i rallentamenti accumulati su entrambi i versanti.

I tagli di Bruxelles

C’è poi un'altra montagna da scalare, quella dei finanziamenti. A giugno Telt ha ottenuto un anno di proroga per completare gli interventi coperti dall’ultimo contributo europeo, pari a circa 700 milioni di euro. Una dilazione che concede ossigeno al cronoprogramma, senza però risolvere il problema delle risorse necessarie a portare a termine l’infrastruttura.

La partita decisiva si gioca a Bruxelles, dove si sta negoziando il bilancio comunitario 2028-2034. La proposta presentata il 10 ottobre dalla presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea prevede una riduzione di circa 5 miliardi di euro rispetto ai 51,5 miliardi inizialmente proposti dalla Commissione per i trasporti e la mobilità militare nell’ambito del Connecting Europe Facility, uno dei principali canali di finanziamento della Torino-Lione. La dotazione scenderebbe così a circa 46,5 miliardi. Non si tratta ancora di un taglio definitivo, ma il segnale non è rassicurante.

Compensazioni, i soldi quando arrivano?

Sul fronte delle opere di accompagnamento, almeno sulla carta, qualcosa si è mosso. Dopo due anni di promesse e rinvii, il Governo ha finalmente autorizzato 50,2 milioni per 32 interventi in undici Comuni interessati dalla Torino-Lione. Una partita sbloccata a giugno e salutata a luglio dalla Regione Piemonte come il completamento degli impegni finanziari verso i territori.

Peccato che tra lo stanziamento e l’arrivo effettivo dei soldi nelle casse municipali ci siano ancora passaggi da completare. E soprattutto che le risorse siano distribuite fino al 2030, con appena 300mila euro previsti per quest’anno e ben 22,8 milioni concentrati nell’ultima annualità. Il sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati, continua a reclamare i fondi attesi insieme a Salbertrand: sei milioni della seconda tranche e cinque della terza.

Insomma, mentre i cantieri accumulano ritardi, anche le compensazioni rischiano di arrivare con il passo della talpa. Che, almeno per ora, è ancora ferma in Germania.