SALA ROSSA

Campus , l'occupazione continua.

Il Pd tace, Lo Russo diserta l'aula

All'Einaudi torna la didattica a distanza. Viale chiede spiegazioni al sindaco, che non si presenta in Sala Rossa. Pesa il passato elettorale dem della direttrice Mastromarino. Una studentessa radicale fa lo sciopero della fame per chiedere la riapertura

Il Campus Luigi Einaudi resta occupato e, con il passare dei giorni, la vicenda esce sempre più dai confini universitari. Non soltanto per le conseguenze che la protesta sta producendo sulla vita di migliaia di studenti e docenti, ma anche per le responsabilità istituzionali che la gestione dell’emergenza sta chiamando in causa. Il risultato, per il momento, è che una comunità accademica si ritrova a fare i conti con una situazione che assomiglia sempre più a una sospensione della normalità universitaria che fa tornare alla mente i tempi del Covid.

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza disposta inizialmente per la scorsa settimana, l’Università di Torino ha annunciato che da oggi tutte le lezioni calendarizzate al Campus Einaudi si svolgeranno obbligatoriamente a distanza, in modalità sincrona. Anche esami, prove intermedie e sedute di laurea saranno ricollocati in altre sedi. Una soluzione che riporta inevitabilmente alla memoria i mesi dell'emergenza Covid: allora era un'epidemia a imporre la didattica a distanza, oggi è un'occupazione a impedire il regolare accesso a una struttura universitaria.

Viale chiama, Lo Russo non risponde

La questione è arrivata anche in Sala Rossa. Il consigliere di +Europa Silvio Viale aveva presentato una richiesta di comunicazioni al sindaco Stefano Lo Russo per conoscere la posizione dell’Amministrazione sulla situazione del Campus e, soprattutto, sulle decisioni assunte dalle autorità accademiche.

Nel documento Viale definisce quella che sta accadendo una vera e propria “serrata”, contestando la scelta di trasferire obbligatoriamente online l’intera didattica. La domanda rivolta al primo cittadino è sostanzialmente politica: il Comune ha avuto interlocuzioni con i vertici dell’Università? Quali iniziative intende assumere per tutelare il diritto allo studio? E, soprattutto, la Città è disponibile a mettere a disposizione locali e biblioteche per consentire agli studenti di frequentare e studiare in condizioni adeguate?

La comunicazione, però, non è arrivata. Lo Russo non si è presentato in Sala Rossa nella seduta in cui avrebbe dovuto essere affrontato il tema, lasciando senza risposta le domande sollevate da Viale. Un’assenza politicamente significativa, soprattutto perché la vicenda coinvolge anche una figura che ha un passato elettorale direttamente legato al centrosinistra torinese.

Mastromarino e il Pd

C’è infatti un elemento che rende particolarmente delicata la della maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco: il percorso politico della direttrice del Campus, Anna Mastromarino. La docente, che ha gestito le prime fasi della vicenda sospendendo le lezioni e successivamente ha sostenuto la soluzione della didattica a distanza, ha infatti un passato elettorale nelle fila del Partito Democratico.

Alle Comunali torinesi del 2021 era candidata nelle liste dem e risultava la terza dei non eletti. Con i successivi avvicendamenti in Consiglio comunale nel 2024, che hanno visto l’ingresso di Valentino Magazzù al posto di Nadia Conticelli (eletta in Consiglio Regionale) è diventata la seconda dei non eletti. Ancora prima delle comunali, si era candidata con il Pd alle elezioni europee del 2019.

Un legame politico che, pur non dimostrando di per sé alcuna responsabilità nella gestione della vicenda, rende inevitabile una domanda: quale posizione intende assumere il centrosinistra torinese nei confronti di una situazione che coinvolge una dirigente universitaria con un passato elettorale nelle sue stesse liste? Il silenzio di Lo Russo e della sua maggioranza assume un certo peso.

Il monopattino di Garcea

Con il sindaco uccel di bosco, a prendersi la scena in Consiglio comunale è stato invece Domenico Garcea, consigliere di Forza Italia e vicepresidente vicario della Sala Rossa. Per richiamare l'attenzione sulla mozione da lui presentata e rimasta fuori dalla discussione, Garcea ha deciso di portare materialmente un monopattino elettrico all'interno dell'aula consiliare.

Un gesto che ha finito per catalizzare l’attenzione della seduta e provocare la reazione della presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, che ha convocato d’urgenza la conferenza dei capigruppo, intimando al collega di rimuovere il mezzo dall’aula e prospettando, in caso contrario, la sospensione della seduta.

La mozione di Garcea riguarda la possibile sospensione del servizio di monopattini elettrici in sharing a Torino, richiamando le scelte di altre città europee, le criticità legate alla sicurezza stradale e i problemi di parcheggio e circolazione, chiedendo alla Giunta di valutare lo stop al servizio e di potenziare, in alternativa, il bike sharing. Un tema diverso da quello del Campus Einaudi, ma che ha finito per trasformare la seduta in uno show. Così, mentre sull’università si attendeva una risposta, a dominare la scena era un monopattino parcheggiato in Consiglio comunale.

Soluzione radicale

Fuori dalle istituzioni, intanto, c’è chi ha avviato una protesta nonviolenta contro l’occupazione: Patrizia De Grazia, tesoriera dei Radicali Italiani e laureanda in Giurisprudenza proprio al Campus Einaudi, ha annunciato l’inizio di uno sciopero della fame a oltranza, nella migliore delle tradizioni pannelliane. La sua richiesta è una sola: restituire il Campus a tutta la comunità universitaria. «Il Campus Einaudi di Torino, la mia università, è sempre stato un luogo dove idee diverse si riconoscevano il diritto di esistere nel nome del confronto democratico e della libertà accademica. Ora le regole sono cambiate», afferma De Grazia.

L’esponente radicale contesta il fatto che una minoranza di occupanti possa impedire l’accesso a migliaia di studenti e centinaia di docenti, costringendo l'intera comunità a modificare le proprie attività. Nel suo comunicato parla di “un’intera comunità accademica piegata da una minoranza”, e accusa l'Ateneo di aver rinunciato a esercitare pienamente il proprio ruolo.

«La violenza non è il linguaggio della democrazia. Per questo ho scelto l'unica risposta che conosco: la nonviolenza», dichiara, annunciando che non interromperà lo sciopero della fame fino a quando il Campus non sarà nuovamente accessibile a tutti. E aggiunge, con parole particolarmente dure: «I manifestanti vogliono un’occupazione permanente? L’avranno. Ma avranno anche uno sciopero della fame permanente». Una protesta individuale che punta a riportare al centro del dibattito il diritto allo studio e il principio del pluralismo: il Campus, sostiene De Grazia, non può diventare patrimonio esclusivo di chi lo occupa.

Risposte cercasi

La mancata comunicazione del sindaco non ha chiuso la partita istituzionale. Dopo la richiesta di Viale, è stata infatti avanzata la proposta di convocare in audizione, in Commissione Cultura, le autorità accademiche, per fare chiarezza sulle decisioni assunte e sulle prospettive di riapertura. L'obiettivo è ottenere risposte direttamente dai responsabili della gestione del Campus: perché si è arrivati alla sospensione delle lezioni? Quali alternative sono state concretamente valutate? E quali iniziative si intendono adottare per ripristinare l'accessibilità degli spazi?

La protesta dei collettivi, del resto, nasce da rivendicazioni che riguardano il caro studi, il diritto alla casa, il finanziamento dell'università pubblica e il riarmo. Temi sui quali l’Ateneo ha riconosciuto la necessità di un confronto. Ma il sostegno alle rivendicazioni non cancella la questione delle modalità con cui vengono portate avanti e delle conseguenze per chi non aderisce all’occupazione.

La città attende una posizione chiara. E la difficoltà della maggioranza a prenderla rischia di alimentare ulteriormente il sospetto che, oltre alla complessità della gestione universitaria, ci sia anche un problema di opportunità e sensibilità politica.