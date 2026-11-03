RADICALI LIBERI

Radicali, Blengino sbatte la porta: "Ormai siamo diventati una setta"

Dalla lotta alla partitocrazia alle accuse di gestione padronale, iscrizioni opache e congressi irregolari. Il giovane segretario piemontese si dimette e mette sotto accusa il presidente Hallissey. Un'altra resa dei conti nella galassia degli eredi di Pannella

A furia di dividersi, i radicali rischiano di riuscire nell’impresa che neppure i loro peggiori avversari avevano saputo compiere: estinguersi per consunzione interna. L’ultima esplosione arriva da un piemontese, Filippo Blengino, cuneese classe 2000, che a soli 26 anni lascia la segreteria nazionale di Radicali Italiani sbattendo la porta e rovesciando sul tavolo accuse pesantissime. Irregolarità nelle iscrizioni, opacità nella gestione delle risorse, organi statutari svuotati e un partito trasformato in proprietà privata. Il tutto alla vigilia del XXIV congresso, quello che avrebbe dovuto celebrare la democrazia interna e che, secondo il segretario dimissionario, non offre neppure le garanzie minime per essere convocato regolarmente.

Arrivato tra i radicali dopo la morte di Marco Pannella, attraverso la campagna “Ero Straniero”, Blengino ha alle spalle dieci anni di militanza, diverse denunce per disobbedienza civile e un’esperienza da tesoriere prima dell’elezione a segretario, l’8 dicembre 2024. Liberale e garantista, cresciuto nella Granda, ha portato fino ai vertici nazionali quella tradizione radicale che tra Torino e il resto della regione ha avuto una delle sue roccaforti storiche. Adesso è lui a denunciare che il movimento ha tradito le proprie origini.

La setta e il presidente

Il bersaglio principale è Matteo Hallissey, classe 2003, presidente di Radicali Italiani e di Più Europa. Blengino lo accusa di aver consolidato una «concezione proprietaria del partito», ridotto a una «setta politica» nella quale contano più le fedeltà personali delle competenze. Parole che, pronunciate dal segretario in carica, suonano come un atto d’accusa contro l’intero gruppo dirigente.

Ma c’è anche dell’altro. Il cuneese chiama in causa la gestione delle risorse, la trasparenza della campagna “Stop Tassa Etica” e soprattutto il tentativo, che attribuisce alla presidenza, di utilizzare Radicali Italiani come arma nella guerra interna a Più Europa. Accuse pesanti, insomma. E non si tratta di un addio solitario: altri dirigenti, annuncia Blengino, hanno deciso di dimettersi dagli organi del movimento.

Il congedo è una dichiarazione di rottura: «Lascio un partito che non riconosco più, ma non rinnego neppure un giorno delle lotte che abbiamo condotto». Una distinzione netta tra la storia radicale e chi oggi pretende di rappresentarla.

La guerra dei congressi

Per capire quanto sia profonda la frattura basta guardare a quanto accade nell’altro ramo della famiglia, Più Europa, dove Hallissey è presidente e Riccardo Magi segretario. Da mesi è in corso una battaglia senza esclusione di colpi. Hallissey e Benedetto Della Vedova hanno chiesto l’azzeramento della segreteria e un congresso anticipato, trovando una maggioranza nell’assemblea nazionale. Magi ha contestato la legittimità dell’operazione, richiamandosi allo statuto. Sono arrivate diffide, minacce di ricorsi e perfino un’occupazione simbolica della sede romana.

Dietro la disputa procedurale c’è la partita delle alleanze in vista delle politiche del 2027: da una parte Magi, impegnato a costruire un’area europeista nel centrosinistra, dall’altra Della Vedova e Hallissey, più interessati a un’intesa con Matteo Renzi e Italia Viva. Uno scontro che ha già prodotto un’altra battuta d’arresto: il 27 ottobre Montecitorio ha bocciato la richiesta di costituire un gruppo parlamentare autonomo attorno a Più Europa e Centro Democratico.

La diaspora senza fine

Del resto, la galassia radicale è da tempo un sistema solare nel quale ciascun pianeta pretende di essere il sole. C’è il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, erede della struttura storica pannelliana, che fa capo a Maurizio Turco; ci sono i Radicali Italiani, nati nel 2001 e separatisi definitivamente dal vecchio ceppo dopo la morte del fondatore; c’è Più Europa, nata attorno a Emma Bonino e diventata una formazione autonoma; c’è l’Associazione Luca Coscioni, con Marco Cappato tra i protagonisti delle battaglie sui diritti civili e sul fine vita. E poi le altre organizzazioni della costellazione, ciascuna con la propria storia, le proprie campagne e i propri dirigenti.

La rottura più clamorosa risale al 2017, quando Radicali Italiani venne estromessa dal Partito Radicale transnazionale. Da allora la diaspora è proseguita, tra dispute sull’eredità politica di Pannella, strategie elettorali divergenti e rivalità personali. Adesso anche la generazione che avrebbe dovuto superare quelle lacerazioni finisce per riprodurle.

Blengino, che di quelle vecchie guerre non è stato protagonista per ragioni anagrafiche, se ne va denunciando gli stessi vizi contro cui i radicali hanno combattuto per decenni. Un piemontese arrivato giovanissimo al vertice nazionale, che lascia accusando i suoi compagni di aver trasformato l’antipartitocrazia in una caricatura della partitocrazia. Pannella voleva abbattere il regime dei partiti. I suoi eredi sembrano aver trovato un obiettivo più a portata di mano: abbattere i propri.