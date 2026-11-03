Truffa del finto carabiniere, arrestato un 42enne a Vercelli

Un quarantaduenne, originario della Campania, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Novara come presunto autore della 'truffa del finto carabiniere' per estorsione in concorso con ignoti. L'uomo - fa sapere la questura di Novara in una nota - ha destato i sospetti degli agenti della squadra mobile impegnati in mirati servizi a contrasto di questi reati. I poliziotti lo hanno pedinato mentre si avvicinava in fretta alla zona di sosta dei taxi e saliva a bordo di uno di essi: raggiunto il comune di Vercelli, è stato visto entrare in un condominio, per poi uscirne dopo pochi minuti. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 850 euro in contanti e circa 550 grammi di monili in oro. Con sé aveva anche un tesserino per simulare l'appartenenza alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno accertato che i beni erano la refurtiva di una estorsione in cui l'uomo aveva operato come 'incaricato al ritiro' nella nota truffa: un cosiddetto 'telefonista' si spaccia per appartenente alle forze dell'ordine, contatta e intrattiene la vittima al telefono dicendo che è stato commesso un crimine e che la persona con cui sta parlando ne è in qualche modo coinvolta. Quindi la induce, con toni minacciosi, a predisporre tutti i beni di valore di cui è in possesso, in quanto potrebbero essere parte della "presunta refurtiva". Un complice passa quindi a casa sua a ritirarli per "controllarli". In questo caso, l'uomo fermato dalla polizia aveva appena raggirato un 81enne, con invalidità civile all'80%, per poi cercare di far perdere le proprie tracce con il bottino. L'anziano ha sporto querela, riconoscendo sia l'uomo che i beni che gli erano stati sottratti e che gli sono stati subito restituiti dai poliziotti.