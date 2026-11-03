Sindaco Asti, intitolare stazione ferroviaria a Papa Francesco

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha formalmente richiesto ai vertici del Gruppo Fs Italiane di avviare l'iter per intitolare la stazione cittadina a Papa Francesco, assumendo la denominazione di 'Stazione di Asti - Papa Francesco'. L'iniziativa nasce dopo un incontro con Carla Rabezzana, cugina di papa Bergoglio, e in pieno accordo con il vescovo Marco Prastaro, per rendere omaggio al concittadino onorario. La proposta intende celebrare il profondo legame tra Bergoglio e la terra d'origine della sua famiglia, culminato nella storica visita del 19 e 20 novembre 2022, quando il papa salutò i fedeli in Cattedrale con l'affettuosa espressione piemontese "A la fame propri piasì encuntreve!". "Intitolare la stazione a Papa Francesco è un gesto di riconoscenza verso un Pontefice che ha saputo parlare al mondo senza dimenticare le proprie radici", spiega Rasero. La stazione, principale porta d'accesso alla città e luogo di passaggio quotidiano, diventerebbe così un segno tangibile di identità e memoria per cittadini e visitatori. Il Comune si è detto pronto a collaborare con gli enti coinvolti per definire tutti gli aspetti tecnici e amministrativi.