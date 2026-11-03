John Travolta ospite del Torino Film Festival

Tra i volti più celebri e riconoscibili del cinema americano, due volte candidato all'Oscar, vincitore del Golden Globe e dell'Emmy Award e insignito della Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes, John Travolta sarà ospite del 44esimo Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre. L'attore presenterà in anteprima italiana il primo film da lui diretto, Propeller One-Way Night Coach, e riceverà il Premio Stella della Mole durante la serata d'apertura. Con oltre cinque decenni di attività tra cinema, televisione e teatro, la sua filmografia comprende alcuni dei titoli più rappresentativi della storia recente di Hollywood: da La febbre del sabato sera a Grease, Urban Cowboy, Pulp Fiction, Get Shorty, Face/Off, e Hairspray, fino all'acclamata serie American Crime Story - Il caso O.J. Simpson. Scritto, diretto, narrato e prodotto da John Travolta e tratto dal suo omonimo racconto, Propeller One-Way Night Coach racconta la storia di un bambino che, grazie a un'esperienza indimenticabile a bordo di un aereo, scopre il fascino del volo e sviluppa una passione destinata ad accompagnarlo per tutta la vita. "John Travolta - commenta il sirettore artistico del Tff, Giulio Base - è un patrimonio universale di emozioni. È un attore che ci ha fatto sognare e ha cambiato la storia del cinema, anche a passo di danza. Grazie al suo carisma, i personaggi che ha interpretato sono usciti dal grande schermo e hanno rivoluzionato i nostri costumi: i nostri gesti, le nostre acconciature, il nostro modo di camminare. Ha raccontato le inquietudini e i desideri di intere generazioni, attraversando epoche e generi con la forza di un fuoriclasse. Per decenni, in lui hanno convissuto il talento dell'interprete e la grandezza del mito. Consegnargli il Premio Stella della Mole significa celebrare un artista che fa parte di ognuno di noi e rendere omaggio a una delle presenze più magnetiche e indimenticabili che il grande schermo abbia mai conosciuto". Il Premio Stella della Mole è assegnato a figure di spicco del cinema internazionale che hanno dato un contributo significativo al mondo della settima arte.