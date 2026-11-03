Droga per i pusher di Parco Sempione, due arresti a Torino

Un appartamento utilizzato come deposito di droga, destinata secondo gli investigatori anche ai pusher dell'area di Parco Sempione, è stato scoperto dalla polizia a Torino, in corso Casale. Due senegalesi di 23 e 17 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile, che ha sequestrato un chilo di cocaina, 12 grammi di crack, 1.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. L'indagine è partita dopo che gli agenti avevano notato un frequente via vai di persone dall'appartamento, al primo piano di uno stabile, anche nelle ore notturne. Alcune provenivano dalla zona di Parco Sempione. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in un mobile della cucina un panetto di cocaina da un chilo, avvolto nella plastica, il crack, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Nel lavandino erano presenti anche pentole e tazzine con residui di stupefacenti, elementi che, secondo gli investigatori, fanno ritenere che l'alloggio fosse utilizzato anche per la preparazione e la lavorazione delle sostanze. I 1.300 euro, ritenuti possibile provento dello spaccio, erano nascosti in un armadio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il diciassettenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Torino, mentre il ventitreenne è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno.