VERSO IL 2027

Gli italiani vogliono votare prima.

Ma già fiutano le solite balle

Il 73% preferisce anticipare le Politiche, soltanto il 27% aspetterebbe la scadenza naturale. Prevalgono pessimismo e rassegnazione, mentre otto cittadini su dieci si preparano a una sfilza di promesse impossibili, risse e fake news. Sanità e sicurezza in cima alle priorità

Non vedono l’ora di tornare alle urne, ma non si fanno illusioni su quello che li aspetta. Gli italiani vorrebbero accorciare la legislatura, mandare i partiti a misurarsi con il voto e, possibilmente, risparmiarsi qualche mese di schermaglie parlamentari. Salvo poi confessare di aspettarsi dalla prossima campagna elettorale il consueto campionario di promesse mirabolanti, insulti, bugie e propaganda. Insomma, vogliono le elezioni, ma sembrano avere già poca voglia di sopportare chi le farà.

È la fotografia scattata dall’ultimo Radar di Swg, realizzato tra il 28 e il 30 ottobre su un campione rappresentativo di 800 maggiorenni. Un’indagine che, mentre nei palazzi romani si fanno e disfano calendari, restituisce un’indicazione piuttosto netta: il 73% degli intervistati preferirebbe votare prima della scadenza naturale della legislatura, fissata nello scenario proposto dal sondaggio a settembre 2027. Soltanto il 27% vorrebbe arrivare fino in fondo.

Tutti alle urne, senza entusiasmo

Il 20% vorrebbe votare il prima possibile, un altro 6% già tra gennaio e febbraio, il 14% in marzo o aprile. La quota più consistente, il 28%, indica invece maggio o giugno, in coincidenza con le elezioni amministrative. Un ulteriore 5% sceglierebbe luglio o agosto. Sommando le risposte, quasi sette italiani su dieci preferirebbero chiudere la partita entro la primavera.

La fretta, però, non è distribuita equamente tra gli schieramenti. Tra gli elettori del centrosinistra l’83% auspica elezioni anticipate, mentre nel centrodestra il 37% preferirebbe attendere la fine della legislatura. Una differenza che si spiega anche con la posizione dei rispettivi partiti: chi governa tende a voler conservare il tempo che gli resta, chi sta all’opposizione spera di accorciarlo. Niente di particolarmente sorprendente, semmai la conferma che anche le preferenze sul calendario seguono le convenienze politiche.

Più interessante è il sentimento con cui gli italiani guardano all’appuntamento. La speranza è l’emozione più citata, con il 28%, ma subito dietro arrivano il pessimismo (20%), la delusione e la rassegnazione (19%). Gli ottimisti si fermano al 14%, mentre rabbia e curiosità raccolgono entrambe il 12%. L’11% si dichiara coinvolto e altrettanti si mostrano freddi e distaccati; seguono ansia (8%) e paura (7%). Erano possibili due risposte.

Nel complesso le emozioni negative prevalgono, 54% contro 46%. Soltanto nel centrodestra il rapporto si rovescia, con il 70% di sentimenti positivi e il 30% negativi. Nel centrosinistra prevalgono invece quelli negativi, 56% contro 44%, mentre tra gli altri elettori il pessimismo raggiunge il 71%. Una platea che, prima ancora di ascoltare i programmi, sembra aver già maturato un giudizio sullo spettacolo che andrà in scena.

Promesse, bufale e Ai

Ed è proprio sulle aspettative della campagna elettorale che il sondaggio diventa una sonora bocciatura preventiva della classe politica. L’81% teme che internet venga invaso da video realizzati con l’intelligenza artificiale, l’80% si aspetta promesse e proposte irrealizzabili e un’identica percentuale prevede una campagna particolarmente litigiosa. Il 79% mette in conto una valanga di fake news, mentre il 61% teme tentativi di interferenza da parte di potenze straniere.

Non è che manchi soltanto la fiducia nei contendenti: scarseggia pure quella nel dibattito pubblico. Appena il 41% pensa che si parlerà dei veri problemi del Paese, contro un 50% convinto del contrario. E se il 52% ritiene che sarà facile reperire informazioni sui programmi, il 36% non condivide neppure questa aspettativa.

In altre parole, gli elettori sembrano prepararsi a una campagna nella quale sarà più facile imbattersi in un video taroccato che in una proposta credibile. Un bel viatico per chi, da destra a sinistra, si appresta a chiedere nuovamente fiducia agli italiani.

La sanità in cima, la sicurezza divide

Quando però si passa dalle schermaglie ai problemi concreti, le priorità sono chiarissime. La sanità guida la classifica con il 42%, seguita dalla sicurezza e dalla criminalità (34%), dai diritti del lavoro e dagli stipendi (31%) e dagli interventi per la crescita economica (30%). Poi le tasse (25%), l’immigrazione (20%), la scuola (17%), l’energia (16%), le pensioni (14%) e l’ambiente (11%). In coda, ben distanziati, l’Unione Europea e la difesa e le guerre, entrambe all’8%, la politica estera e i rapporti con le grandi potenze al 7%, la natalità al 5%. Ogni intervistato poteva indicare tre temi.

Anche qui le appartenenze politiche pesano. La sanità sale al 56% tra gli elettori del centrosinistra, dove il lavoro e gli stipendi raggiungono il 44% e la scuola il 24%. Nel centrodestra domina invece la sicurezza, indicata dal 55%, mentre l’immigrazione arriva al 38%. Una divisione che offre ai partiti i rispettivi terreni di caccia elettorale, ma anche un avvertimento: gli italiani chiedono ospedali che funzionino, stipendi dignitosi, strade sicure e un’economia che cresca. Il resto, almeno nelle priorità dichiarate, viene dopo. Molto dopo.

Piemonte, ingorgo elettorale

La preferenza degli italiani per un election day primaverile assume un significato particolare in Piemonte, dove alle Politiche potrebbero sovrapporsi le Comunali in ben cinque capoluoghi: Torino, Novara, Alessandria, Asti e Cuneo. Una coincidenza che segnerebbero le sfide per i municipi, complicando non poco i giochi delle coalizioni. Soprattutto nel centrodestra, ancora alle prese con la spartizione delle candidature tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mentre sullo sfondo resta l’incognita delle ambizioni parlamentari del governatore Alberto Cirio. Un intreccio di interessi locali e nazionali che potrebbe rendere ancora più complicato una partita già sufficientemente ingarbugliata.

A cominciare da Torino, dove Stefano Lo Russo punta alla riconferma, mentre il centrodestra deve ancora trovare il candidato con cui tentare la riconquista di Palazzo Civico. Un eventuale accorpamento delle consultazioni potrebbe condizionare non poco le strategie dei partiti, costretti a tenere insieme equilibri nazionali e convenienze locali. E non è affatto detto che ciò che funziona a Roma sia altrettanto conveniente sotto la Mole.